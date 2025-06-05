表揚世壯運高齡選手林友茂、鄭清榮 台中市長盧秀燕致贈「金牌人生卡」

「2025雙北世界壯年運動會」日前圓滿落幕，其中表現亮眼的104歲羽球選手林友茂與78歲田徑好手鄭清榮均為台中市民。市長盧秀燕今(5)日於市府接見兩位高齡運動好手，林友茂先生攜四代同堂出席，鄭清榮則與太太一同與會。盧市長特別頒贈「金牌人生卡」，更個別為兩人準備別具意義的禮物，盛讚兩人是台中市的英雄、台灣之光，更是高齡運動典範。

盧市長表示，大家最近透過媒體報導，都看見他們在世壯運中的卓越表現，非常的激勵人心。儘管年事已高，但他們身手矯健、熱愛運動，同時也注重生活的自我照顧。他們的表現比年輕人還要出色！林友茂爺爺不僅擔任聖火手，更創下世界紀錄，成為最高齡的金氏羽球世界金牌得主。鄭清榮老師則在世壯運榮獲兩金一銀，其標槍與跨欄的表現令人嘆為觀止。

盧市長指出，很多市民看到他們在比賽中的精彩表現，紛紛向市府建議一定要公開頒獎。今日特別為這兩位台中之光舉行表揚儀式。除表揚外，市府也致贈「金牌人生卡」，讓兩位爺爺終身免費使用長春國民運動中心的游泳與健身設施。此外，也為林爺爺送上悟空的羽毛球拍，希望林爺爺未來能像主角悟空一樣，繼續充滿戰鬥力及能量；鄭老師則送上適合跑步與跳遠的運動鞋。

盧市長提到，她常說為台中爭光、守護城市的市民，就是「城市英雄」。林爺爺是「林英雄」，鄭老師則是「鄭英雄」。希望透過這次表揚，讓286萬市民朋友都能以他們為典範，學習他們熱愛運動、重視健康的精神。她也笑說，兩位得獎者現在成為了新一代的偶像，經過媒體大幅報導後，民眾紛紛爭相合照，街頭巷尾都出現他們的粉絲，真心以他們為榮。

運動局指出，林友茂先生於50歲開始接觸羽球，並與兒子林斯強搭檔參加世界清晨盃羽球錦標賽，締造連續41屆奪冠的驚人成績，更於2021年獲金氏世界紀錄認證，成為全球最年長的羽球選手。在本屆世壯運中，他擔任開幕典禮聖火代表之一，並與金牌選手李洋合作參與表演賽，以11比9的成績贏得比賽，再次展現了年長選手的非凡實力。

而鄭清榮大哥曾是田徑與足球教練，現專注推廣樂齡運動課程，提倡「能走、能跑，才不會進長照」的健康理念。他於全國常青田徑國際錦標賽屢獲佳績，本次世壯運報名4項田徑賽事，並在撐竿跳、80公尺跨欄及300公尺跨欄中摘下2金1銀，為台中市再添光榮，成為樂齡運動的最佳代言人。兩位運動好手以超越年齡的毅力與熱情，著實展現了台中體育精神。

運動局表示，盧市長上任後，推展全齡運動不遺餘力，市府攜手各國民運動中心配合「敬老愛心卡」政策，推出專屬優惠活動，鼓勵長輩規律運動，促進樂齡互動交流，各運動中心會依據每個長者的身心狀況，提供各種運動處方，並舉辦樂齡運動課程，讓長輩開心運動，享有健康的同時也充實樂齡生活。

運動局說明，感謝台中市長春國民暨兒童運動中心營運廠商「舞動陽光股份有限公司」及台中市體育總會羽球委員會經聞兩位高齡運動家的精神，積極與市府共同支持此次的頒贈活動。今日舞動陽光股份有限公司中區總執行長郭瑞龍也親臨現場，向兩位長者表達敬意，並誠摯邀請他們多到國運中心運動，共同推動全民健康。