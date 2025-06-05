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運動部9月掛牌推全民運動 近5成全民運動館今年完工
隨著近年國人對於健康重視，運動健身風氣日益盛行，對於運動場館需求也逐年增加，為提供民眾價格親民、專業化且符合當地需求的運動空間，體育署自110年起推動前瞻2.0「充實全民運動環境計畫」，補助全台共17個縣市興（整）建20座全民運動館，預計今年有近5成全民運動館即將完工。
全民運動館以新型態健身房、瑜珈教室、韻律教室、全齡體能訓練場及綜合球場等為主打運動設施，此外，縣市政府也因應當地民眾需求規劃運動設施內容，例如高雄市三民區全民運動館規劃適合樂齡族群使用的槌球場，花蓮縣全民運動館將身心障礙者、失能者及銀髮族需求納入考量，規劃銀髮／身障者體適能區等，讓運動設施不侷限於特定族群，建構全民皆可運動的好去處。
體育署表示，截至今年5月底，已有雲林縣虎尾全民運動館、嘉義縣水上鄉全民運動館、新竹縣竹東全民運動館及連江縣東引鄉多功能健康運動場館，共計4座場館申報竣工，其中雲林縣虎尾全民運動館預計今年8月底前可正式啟用營運。
依各縣市政府目前全民運動館施工進度，預計年底將再有6座全民運動館即將完工。相信全新落成的全民運動館，將提供民眾優質運動環境，並成為當地民眾運動首選，屆時希望民眾能呼朋引伴，就近投入運動，營造全民運動風氣。
運動部預計於今年9月9日國民體育日掛牌成立，將以推展全民運動為主軸，輔導各縣市全民運動館一同推動全民運動，把運動帶入社區、融入生活，建立民眾運動愛好，養成規律運動習慣，並以全民運動壯大台灣。
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