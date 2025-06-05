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排球／中華女排啟程河內 盼亞洲國家盃展示移訓成果

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華女排今天啟程飛往越南河內，準備迎接6月7日至14日登場的首屆2025亞洲女子排球國家盃。圖／中華民國排球協會提供
中華女排今天啟程飛往越南河內，準備迎接6月7日至14日登場的首屆2025亞洲女子排球國家盃。圖／中華民國排球協會提供

中華女排今天啟程飛往越南河內，準備迎接6月7日至14日登場的首屆2025亞洲女子排球國家盃，為備戰成軍後首場國際賽，中華女排在5月下旬也特別飛日本移地訓練，總教練「小牛」鄧衍敏認為有一定效果，期望可以在首次國際賽看見大家團隊發揮的感覺，同時為爭取世界積分而戰。

亞洲國家盃為前身挑戰盃改名，讓沒有國家排球聯賽（VNL）資格的隊伍，也能有進帳世界排名積分的機會，而這次亞洲國家盃的冠軍隊，將可直接晉級明年亞洲排球錦標賽。

中華女排預賽與地主越南、澳洲、印度與香港同組，分組預賽採單循環，前2名拿到4強門票，第3、4名爭5到8名排名賽，墊底則打9到11名排名賽。以實力來說，過去2年都拿到挑戰盃冠軍的越南最出色，鄧衍敏也期望藉由跟強隊之間的碰撞，觀察球員是否有發現問題和解決問題的能力。

這支全新中華女排名單自1月公布，2月展開訓練，不過因撞期UVL大專排球聯賽以及企業排球聯賽等賽事，鄧衍敏透露，4月亞洲女排冠軍聯賽後才正式到齊。球隊組成名單以朝向培養明年名古屋亞運可用戰力為主，在成軍後首場國際賽，會以德國萊茵魯爾世界大學運動會陣容為主要班底，搭配幾位名將如舉球員廖苡任、副攻手黃瀞萱等人出戰。

為加速球隊磨合，先前中華女排也赴日移地訓練，鄧衍敏指出，透過移訓，要先把球隊凝聚力跟團隊作戰意識建立起來，凝聚全隊像是藉由喊聲，告訴球員們心態、態度要武裝起來，在移訓期間有一半時間都是1天打2場比賽，藉此培養出跟其他國外隊伍對抗的強勁精神。

全新中華女排即將在國際賽亮相，鄧衍敏提到，想要看到大家在移訓的努力可以展現在國際賽，特別是團體作戰的流暢度，這風格可以打得更明顯，再來畢竟是代表國家隊出戰，希望可以在這次比賽爭取最佳成績，為台灣排球累積更多世界排名積分。

2025亞洲女排國家盃

●比賽地點：越南河內

●比賽時間：6/7-14

●中華女排預賽賽程（以下為台灣時間）：

6/7 （六）13：30 vs. 澳洲

6/8 （日）21：00 vs. 越南

6/9 （一）18：30 vs. 香港

6/12（四）18：30 vs. 印度

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