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特公盟將舉辦盡情遊戲日 盼運動生活化與遊戲平權結合

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
特公盟將於7日下午2時至6時，在凱達格蘭大道封街舉辦首屆「盡情遊戲日」。圖／特公盟提供
特公盟將於7日下午2時至6時，在凱達格蘭大道封街舉辦首屆「盡情遊戲日」。圖／特公盟提供

台灣還我特色公園行動聯盟（以下簡稱特公盟）將於7日下午2時至6時，在凱達格蘭大道封街舉辦首屆「盡情遊戲日」，除了正式啟動特公盟邁入十周年的重要倡議「遊戲時間改革」，同時響應聯合國所訂定的6月11日「國際遊戲日」。  當天，特公盟攜手9家重視兒童權益的企業與13家友好組織，將整條凱道變為大型都市遊戲場，免費開放親子參與，讓幼兒、兒童和青少年們在奔跑、攀爬與挑戰中，重現兒少遊戲的多元性與重要性。

自2015年起，特公盟推動遊戲場多元化，倡議開放街道型臨時遊戲空間，十年來空間雖提升，但特公盟透過調查發現，「沒時間玩，成了最大阻礙。」 對此，特公盟秘書長潘汝璧表示，「未來十年，特公盟將延伸倡議力道，爭取遊戲時間改革。要求政府回應從2022國際審查就提及的兒少休憩時間不足的問題，檢討現行的學習時數，並透過每年一次的盡情遊戲日，呼籲家長和社會看見兒少的需求。」

特公盟也呼籲教育部與即將掛牌成立的運動部能更積極正視兒童的遊戲權，將「時間改革」納入政策規劃。除了既有可見的「課程彈性化與多元」、「運動生活化」等方向之外，政府應同步思考如何制度性地保障兒童擁有足夠且穩定的遊戲時間，並在校園與社區中創造更多支持自由探索與身體活動的機會。「運動生活化」若能與遊戲平權理念結合，打造友善、多元的全齡遊戲環境，才能真正回應孩子與家庭對健康生活型態的期待。

讓「玩」成為制度中被正視的一環，讓遊戲重新回到孩子日常，6月7日即將在凱道登場的盡情遊戲日活動，現場將設有滑步車、走繩、跑酷、沙板滑水，以及紙箱建構、泡泡、彩繪等多主題區域，融合自由探索與身體挑戰，邀請親子共同參與。

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