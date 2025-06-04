新加坡羽賽／土銀「左手重砲」林俊易打下男單季軍 排名穩定上升

2025新加坡超級750公開賽甫落幕，土銀「左手重砲」林俊易在男單項目成功殺進四強戰，可惜最終不敵泰國球王，以季軍作收，這也是林俊易在今年於國際賽事第三度奪獎（一亞二季），世界排名持續穩步上升。

土銀林俊易在本次賽事可謂關關難過關關過，接連擊退世界排名第17、4、21的印度、中國大陸及香港好手，闖入四強戰。在四強戰，林俊易生涯第六度對決泰國球王，雖然首局落敗，但林俊易第二局隨即調整策略、緊咬比分進入「Deuce（丟士）」戰局，更接連化解3個賽末點，可惜局末點仍遭翻盤，最終鏖戰58分鐘以23：25落敗，無緣晉級冠軍戰。

現年25歲的土銀羽球好手林俊易，目前世界排名第19名，世界排名曾高居第11名，以左手持拍強力殺球聞名，因而被譽為「左手重砲」，今年表現亮眼，先後於「法國奧爾良超級300大師賽」奪得亞軍，並於「瑞士超級300公開賽」及本次新加坡超級750公開賽摘下季軍。

林俊易來自屏東縣枋寮鄉，自小展現對羽球的濃厚興趣。小學二年級時參加學校舉辦羽球育樂營後愛上該項運動，從小學到高中皆就讀枋寮當地學校，並在2016年全國羽球排名賽取得男子乙組單打冠軍，成為枋寮高中羽球隊史上首位晉升甲組的球員。

2020年，林俊易轉隊至土地銀行，成為球隊主力培育選手，隨著新冠肺炎疫情趨緩，球隊積極安排出賽，選派參加各項挑戰賽與國際系列賽，以爭取積分、提升世界排名，先後在蒙古國羽球國際挑戰賽、比利時羽球國際賽、雪梨羽球國際賽、本迪戈羽球國際賽、挪威羽球國際賽等賽事奪下冠軍，世界排名大幅提升。接下來林俊易挑戰更高層級超級系列賽，成功拿下「2023高雄超級100大師賽」、「2023泰國超級300大師賽」、「2024瑞士及台北超級300公開賽」4個冠軍及「2024馬來西亞超級1000公開賽」、「2024韓國及澳洲超級500公開賽」3個季軍。

為推展羽球運動、積極搶攻亞、奧運參賽權及爭取世界排名，土地銀行4月底派出多位球員兵分三路參加歐洲7站及亞洲4站賽事，戰績豐碩，總共奪下6個冠軍、7個亞軍及11個季軍好成績。「麟榤配」王齊麟與邱相榤更在台灣舉辦「2025台北超級300公開賽」奪得男子雙打冠軍，成功拿下兩人合拍後第一個超級系列賽冠軍。

土地銀行羽球隊國際賽事成績亮眼，為國家培育眾多羽球國手，且每年舉辦青少年羽球夏令營及羽球公益教學活動，並連續16年獲得教育部頒發體育推手獎的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」三大獎項，長期推廣羽球運動不遺餘力，善盡企業社會責任。