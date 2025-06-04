卡巴迪／首屆男子東亞盃土城登場 中華隊換血拚留金牌

第一屆東亞盃男子卡巴迪錦標賽將於6月26日至30日在新北市土城運動中心綜合球場舉行，其中杭州亞運奪下銅牌的中華男子代表隊在歷經換血後，將迎戰日本、南韓、香港等隊的挑戰，教練林韋宏也喊話，將要力拚將金牌留在台灣。

由東亞卡巴迪總會主辦、中華民國卡巴迪協會承辦的東亞盃，因為疫情關係延遲多年，繼去年在台灣舉行首屆女子賽事後，今年則將續辦首屆男子賽事，並將由地主中華隊、南韓、日本、香港四隊參賽，其中中華隊在上屆亞運拿下銅牌後，在保留一半奪牌陣容的情況下進行換血，並以明年名古屋亞運為目標進行備戰。

在今天的記者會上，卡巴迪協會理事長黃忠仁表示，台灣的卡巴迪雖然起步相較於亞洲各國較晚，但在一路追趕下，在杭州亞運奪下男子組銅牌、女子組銀牌，這都要感謝體育署與各單位的支持，才有辦法在國內將卡巴迪運動成功推展起來，也期待本屆賽事中華隊能力拚佳績。

中華隊教練林韋宏也透露，在杭州亞運奪牌後，男子代表隊也歷經換血，雖然保有一半的亞運陣容，但也加入不少年輕新血，目前隊伍已經進入國訓中心備戰4至5個月，「我們現在最年長的選手30歲，最小的才17歲，這批年輕選手的卡巴迪訓練經驗大概都落在2至4年，相較於上屆確實比較缺乏一點，不過也希望藉由資深選手傳承，加快他們成長。」

至於主力選手之一的章佳銘也表示，國家隊換血對於這項運動來說是一件好事，代表新生代選手有好的表現，現在就是協助學弟補足不足之處，讓中華隊更有看頭，「能在台灣比賽肯定是很開心的，壓力當然也是有，一定要拿下金牌，不然辦比賽金牌被拿走就不好看了。」