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印尼羽賽／台灣一哥擊敗二哥！周天成直落二退林俊易闖頭關

中央社／ 台北4日電
「台灣一哥」周天成今天在男單首輪與二哥林俊易正面交鋒，以22比20、21比18贏得「台灣內戰」。 聯合報系資料照
「台灣一哥」周天成今天在男單首輪與二哥林俊易正面交鋒，以22比20、21比18贏得「台灣內戰」。 聯合報系資料照

BWF超級1000系列的印尼羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天在男單首輪與林俊易正面交鋒，終場以22比20、21比18贏得「台灣內戰」，下一輪將與法國好手波波夫爭取8強門票。

世界排名第7的周天成，本週征戰世界羽球聯盟（BWF）印尼羽球公開賽，男單首輪即與世界排名第14的「左手重砲」林俊易上演「台灣內戰」，手握對戰優勢的周天成力拚闖頭關，目標尋求繼2019年後再度登頂印尼公開賽男單冠軍的機會。

首局周天成陷入苦戰，帶著7比11落後進入技術暫停，不過接著他逐漸找回節奏、開啟追分模式，慢慢縮小分差，甚至在比賽後段連得5分，不僅逆轉戰局，更率先逼出局點，就算被林俊易化解2個局點形成Deuce（丟士），周天成仍穩住陣腳，以22比20先馳得點。

已經取得聽牌優勢的周天成，次局依舊與林俊易形成拉鋸戰，雙方一路打到11比11平手，周天成接著一波連得5分攻勢，奠定勝基，終場就以21比18贏得這場「台灣內戰」，順利晉級男單次輪，下一輪將與法國好手波波夫（Christo Popov）爭取躋身8強。

另名台灣好手李佳豪今天則在男單首輪面對中國好手陸光祖，首局化解4個局點後，以22比20上演驚天逆轉勝，雖然次局錯失4個賽末點、導致以24比26讓出，但李佳豪在決勝局成功打垮對手，最後就以21比13搶下勝利，同樣晉級男單次輪。

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