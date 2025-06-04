快訊

板橋警分局驚傳男男性騷 30歲醉警兩度環抱值班學弟遭調地

中職／「富邦的兄弟對我都非常好」悍將混血投手發文澄清

內鬼女行員勾結詐團開戶騙2.7億 幕後控盤爽戴700萬名表落網

日月潭舉辦亞洲首場環法自行車挑戰賽 去年吸引3千人

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
今年環法挑戰賽再次於日月潭舉辦，今天中午12時開放第二階段報名，共計5000個名額，盼吸引逾3500人參加，預估今年將有逾40個國家選手參賽。記者胡瑞玲／攝影
今年環法挑戰賽再次於日月潭舉辦，今天中午12時開放第二階段報名，共計5000個名額，盼吸引逾3500人參加，預估今年將有逾40個國家選手參賽。記者胡瑞玲／攝影

全球最具歷史與知名度的自行車賽事Tour de France（環法自行車賽），為了給業餘車迷也能體驗環法賽最高規格的自行車活動，推出「L’Étape series by Tour de France」（環法自行車挑戰賽），2024年首度在台舉辦「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」即吸引來自全球30個國家，約3,000多名車友報名參加。

觀光署表示，第二屆「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」將於2025年10月18日於向山遊客中心正式開騎，活動分為104公里挑戰組與29公里經典組，觀光署邀請全球熱愛自行車運動的高手前來參加經環法主辦單位Amaury Sport Organisation（簡稱A.S.O.）所認證的二級路線，體驗猶如環法車手般的騎乘經驗。同時也邀請喜愛自行車旅遊的民眾參加經CNN評選為全球十大最美自行車道的經典環湖路線，以20公里的速度享受日月潭絕美的湖光山色。

觀光署說明，Tour de Frace（環法賽）為全球最受關注的自行車賽事，其中「L’Étape series by Tour de France」（環法自行車挑戰賽）聲量與全球參與人次也隨逐年成長，今年「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」為2025年亞洲的首站，在電動輔助自行車盛行的趨勢下，本屆挑戰賽更是全球首度將電輔車組加入賽事組別，讓更多的國際車友能有機會參加世界級自行車活動。而本次104公里的挑戰組總成績冠軍得主，更有機會取得自行車界黃衫最高榮譽，同時與登山王共同取得2026環法世錦賽參賽席次，前往法國與各國頂尖車手一較高下，讓台灣用自行車和世界交朋友。

此外，觀光署提到，台灣作為聞名國際的自行車王國，活動開放報名至今已經累積超過30國自行車好手完成報名，參賽者來自世界各地，將共同以自行車體驗福爾摩沙之美！「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」持續將台灣的自行車聲量再度推向國際高峰，同時也將日月潭帶上國際舞台，吸引更多國際旅客前來踩點，以自行車體驗最友善環境的永續旅遊目的地。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

觀光 自行車 日月潭

延伸閱讀

2025亞洲首場環法自行車挑戰賽 估逾40國3500人參賽

日本福島傳台灣登山團3人失蹤 觀光署：已尋獲

自行車嗨騎菊島 勾勒全台自行車環島路線

自行車／東北角宜蘭騎時很美麗 兩路線飽覽限定海景

相關新聞

桌球／林昀儒桌超活動戴紅領巾 體育署籲勿藉機矮化

我國桌球好手林昀儒近日準備再度參加中國桌球超級聯賽，續披山東魏橋隊戰袍，不過近日卻傳出林昀儒受球團邀請前往校園進行活動時...

卡巴迪／首屆男子東亞盃土城登場 中華隊換血拚留金牌

第一屆東亞盃男子卡巴迪錦標賽將於6月26日至30日在新北市土城運動中心綜合球場舉行，其中杭州亞運奪下銅牌的中華男子代表隊...

印尼羽賽／台灣一哥擊敗二哥！周天成直落二退林俊易闖頭關

BWF超級1000系列的印尼羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天在男單首輪與林俊易正面交鋒，終場以22比20、21比18贏...

莊智淵愛徒葉伊恬遭取消大滿貫！熱門關鍵字出現「邪會、致歉」

桌球新星葉伊恬遭桌協擅自取消美國賽事，引爆爭議。體育署長鄭世忠震怒，勒令桌協限期道歉，否則撤免秘書長並停發補助款。

2025亞洲首場環法自行車挑戰賽 估逾40國3500人參賽

去年首次在日月潭舉辦環法自行車挑戰賽吸引3000多名車友參賽，今年再次於日月潭辦理，不僅是2025年亞洲的首站，更是全球...

影／葉伊恬遭取消參賽資格 陳其邁：體育署要更強力監督協會　

台灣桌球名將莊智淵子弟兵、新生代桌球好手葉伊恬，遭取消參賽資格風波延燒多日，桌協昨天終於道歉。今天適逢葉伊恬就讀鼓山高中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。