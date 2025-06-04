桌球／林昀儒桌超活動戴紅領巾 體育署籲勿藉機矮化

我國桌球好手林昀儒近日準備再度參加中國桌球超級聯賽，續披山東魏橋隊戰袍，不過近日卻傳出林昀儒受球團邀請前往校園進行活動時，戴上「紅領巾」的照片，體育署今天發出聲明強調，體育運動競賽及交流活動不應有政治因素的干擾，兩岸體育交流應秉持「對等尊嚴、相互尊重」。

針對林昀儒參加中國桌球超級聯賽的職業賽事，在賽前前往當地一所實驗小學與學童互動，被安排參加統戰活動一事，教育部體育署今天表示，體育運動競賽及交流活動不應有政治因素的干擾，兩岸體育交流應秉持「對等尊嚴、相互尊重」的原則，勿藉機矮化台灣，方有助於兩岸良性互動。

體育署同時表示力挺林昀儒選手征戰國際，在運動場上發揮所長，爭取佳績。