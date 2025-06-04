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2025亞洲首場環法自行車挑戰賽 估逾40國3500人參賽

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年環法挑戰賽再次於日月潭舉辦，今天中午12時開放第二階段報名，共計5000個名額，盼吸引逾3500人參加，預估今年將有逾40個國家選手參賽。記者胡瑞玲／攝影
今年環法挑戰賽再次於日月潭舉辦，今天中午12時開放第二階段報名，共計5000個名額，盼吸引逾3500人參加，預估今年將有逾40個國家選手參賽。記者胡瑞玲／攝影

去年首次在日月潭舉辦環法自行車挑戰賽吸引3000多名車友參賽，今年再次於日月潭辦理，不僅是2025年亞洲的首站，更是全球首度將電輔車組加入賽事組別，此外，台灣籍總排冠軍還有專屬獎金10萬元，今天中午12時開放第二階段報名，共計5000個名額，盼擴大報名人數，吸引逾3500人參加，預估今年將有逾40個國家選手參賽。

為讓業餘車迷也能體驗環法賽最高規格的自行車活動，推出「L’Étape series by Tour de France」（環法自行車挑戰賽），2024年首度在台舉辦「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」，吸引來自全球30個國家、約3000多名車友報名參加。

Tour de Frace（環法賽）為全球最受關注的自行車賽事，其中「L’Étape series by Tour de France」（環法自行車挑戰賽）聲量與全球參與人次也隨逐年成長。

第二屆「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」將於今年10月18日於向山遊客中心開騎，活動分為104公里挑戰組與29公里經典組。今年較特別的是，台灣不僅是2025年亞洲的首站，104公里邀請曾9次奪冠的比利時選手Jasper Philipsen參賽，且本屆挑戰賽為全球首度將電輔車組加入賽事組別，讓更多的國際車友能有機會參加世界級自行車活動。

觀光署長周永暉表示，今年有2大目標，就是擴大報名人數及加入電輔車組別，另今年還設置台灣籍總排冠軍專屬獎金10萬元。環法賽具百年歷史，台灣能夠參加、舉辦挑戰賽事經過嚴格評選，今年再度於日月潭舉辦賽事，顯示去年舉辦的比賽獲得肯定。

至於下屆會在其他地點舉辦比賽？台灣主辦單位表示，授權是3年1簽，目前仍會在日月潭舉辦賽事，並盼打出名聲吸引更多外籍選手參賽，待日月潭場地成熟後，會再找下一個適合舉辦賽事的地點；今年報名名額為5000人，盼吸引逾3500人參賽，預估將有超過40個國家的選手投入賽事。

觀光署表示，本次賽事邀請全球熱愛自行車運動的選手前來參加環法主辦單位A.S.O.所認證的二級路線，同時也是經CNN評選為全球十大最美自行車道的經典環湖路線，盼參賽過程中，民眾可享受日月潭絕美的湖光山色。

觀光署表示，活動開放報名請至官網查詢。

觀光署長周永暉表示，今年有2大目標，就是擴大報名人數及加入電輔車組別，另今年還有設置台灣籍總排冠軍專屬獎金10萬元。記者胡瑞玲／攝影
觀光署長周永暉表示，今年有2大目標，就是擴大報名人數及加入電輔車組別，另今年還有設置台灣籍總排冠軍專屬獎金10萬元。記者胡瑞玲／攝影

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觀光署 自行車 日月潭

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