影／葉伊恬遭取消參賽資格 陳其邁：體育署要更強力監督協會　

台灣桌球名將莊智淵子弟兵、新生代桌球好手葉伊恬，遭取消參賽資格風波延燒多日，桌協昨天終於道歉。今天適逢葉伊恬就讀鼓山高中畢業典禮，高雄市長陳其邁出席受訪說，這起事件非常地令人遺憾，因為協會存在就是為了協助選手爭取更多比賽的機會，盼體育署能夠更強力監督協會來配合選手。

葉伊恬被桌協取消7月在WTT美國大滿貫參賽資格，引發軒然大波。昨天傍晚，教育部政務次長張廖萬堅、體育署署長鄭世忠、桌球協會理事長趙重光共同發出三點聲明，桌協秘書長葉國欽也透過聲明公開道歉，莊智淵與葉伊恬也接受道歉。

葉伊恬所就讀的鼓山高中今天舉行畢業典禮，莊、葉師徒倆遠赴中東國家科索沃比賽打球，不在國內。陳其邁表示，協會存在就是為了幫助選手多爭取比賽機會，如果不能幫選手爭取更多的比賽機會，會是非常地令人遺憾的一件事。

陳其邁說，看起來協會就是綁在那邊，在體育署方面，他認為應該更強力監督各球類協會，讓協會能夠盡力配合選手，落實國家體育政策。