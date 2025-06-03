聽新聞
0:00 / 0:00

葉國欽公開致歉 莊智淵接受

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
教育部次長張廖萬堅（中）、體育署長鄭世忠（左）與桌球協會理事長趙重光（右）昨天舉行記者會，發表桌球協會秘書長葉國欽公開道歉等三點聲明。記者林澔一／攝影
教育部次長張廖萬堅（中）、體育署長鄭世忠（左）與桌球協會理事長趙重光（右）昨天舉行記者會，發表桌球協會秘書長葉國欽公開道歉等三點聲明。記者林澔一／攝影

中華桌球協會近日擅自取消選手葉伊恬參加美國大滿貫賽資格引發爭議，教育部政務次長張廖萬堅昨傍晚召集會議，與體育署署長鄭世忠、桌協理事長趙重光共同發出三點聲明，桌協秘書長葉國欽也終於透過聲明公開道歉，並獲得教練莊智淵與葉伊恬家人接受。

葉伊恬事件延燒至昨天中午原僵局未解，鄭世忠一度表示協會似乎沒有聽懂訴求，即日起凍結桌球協會的活動經費核銷。在莊智淵與葉伊恬母親接受葉國欽公開道歉後，鄭表示將收回對桌協的懲處，包括凍結活動經費核銷以及撤免秘書長。

張廖萬堅昨天代表體育署、桌協發出三點聲明，包括桌協秘書長葉國欽在美國大滿貫報名截止日期前，因時間緊迫、思慮欠周，無法與莊智淵教練取得共識，而直接取消葉伊恬參賽權一事，公開致歉。

其次，桌協在選訓和所有會務推動，將以本事件為鑑，加強與選手教練進行更細緻溝通，最後則為體育署將與桌協共商爭取在我國舉辦國際桌球賽事。 

不過昨天桌協常務理事陳信諺一度發表聲明，說明取消葉伊恬參加美國大滿貫賽理由，認為依黃金計畫等相關規定，選手接受政府補助，本來就有代表國家出賽義務，亞青賽和美國大滿貫賽撞期，只能選擇一項參加，應以國家榮譽優先代表國家出賽。體育署要求桌協限期改善及道歉，是無理要求及霸凌。並強調勿用政治手段處理體育事項。

對此鄭世忠昨表示，在與趙重光確認後，屬於陳信諺的個人行為，並非桌協官方聲明。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

體育署 莊智淵

延伸閱讀

影／桌協秘書長葉國欽致歉 體育署收回暫停補助

桌球／桌協常務理事聲明屬個人行為 體育署撤回懲處

桌球／體育署、桌協三點共同聲明 葉國欽公開致歉獲莊智淵、葉伊恬接受

桌球／桌協拒向葉伊恬道歉 黃捷批巨嬰：迂腐程度大開眼界

相關新聞

桌球／體育署、桌協三點共同聲明 葉國欽公開致歉獲莊智淵、葉伊恬接受

中華民國桌球協會近日因為擅自取消選手葉伊恬美國大滿貫賽參賽資格引發爭議，在體育署兩度下達道歉通牒後，今天傍晚由教育部政務...

桌球／桌協常務理事聲明屬個人行為 體育署撤回懲處

教育部政務次長張廖萬堅、體育署署長鄭世忠、中華桌球協會理事長趙重光，今天傍晚針對葉伊恬遭桌協擅自取消美國大滿貫賽參賽權一...

葉國欽公開致歉 莊智淵接受

中華桌球協會近日擅自取消選手葉伊恬參加美國大滿貫賽資格引發爭議，教育部政務次長張廖萬堅昨傍晚召集會議，與體育署署長鄭世忠...

自行車／東北角宜蘭騎時很美麗 兩路線飽覽限定海景

交通部觀光署為響應聯合國6月3日世界自行車日，今天舉行「2025世界自行車日全台響應活動」，東北角及宜蘭海岸國家風景區管...

自行車／台灣騎時很美麗 花東縱谷推騎幻青春畢業騎跡

為響應6月3日「世界自行車日」，交通部觀光署以主題「台灣騎時很美麗」號召全台共騎，並於今天上午9點正式啟動，交通部觀光署...

桌球／桌協拒向葉伊恬道歉 黃捷批巨嬰：迂腐程度大開眼界

台灣17歲桌球選手葉伊恬，近日因WTT美國大滿貫賽參賽權遭中華民國桌球協會逕自取消，桌協至今未道歉，引發爭議。民進黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。