葉國欽公開致歉 莊智淵接受

中華桌球協會近日擅自取消選手葉伊恬參加美國大滿貫賽資格引發爭議，教育部政務次長張廖萬堅昨傍晚召集會議，與體育署署長鄭世忠、桌協理事長趙重光共同發出三點聲明，桌協秘書長葉國欽也終於透過聲明公開道歉，並獲得教練莊智淵與葉伊恬家人接受。

葉伊恬事件延燒至昨天中午原僵局未解，鄭世忠一度表示協會似乎沒有聽懂訴求，即日起凍結桌球協會的活動經費核銷。在莊智淵與葉伊恬母親接受葉國欽公開道歉後，鄭表示將收回對桌協的懲處，包括凍結活動經費核銷以及撤免秘書長。

張廖萬堅昨天代表體育署、桌協發出三點聲明，包括桌協秘書長葉國欽在美國大滿貫報名截止日期前，因時間緊迫、思慮欠周，無法與莊智淵教練取得共識，而直接取消葉伊恬參賽權一事，公開致歉。

其次，桌協在選訓和所有會務推動，將以本事件為鑑，加強與選手教練進行更細緻溝通，最後則為體育署將與桌協共商爭取在我國舉辦國際桌球賽事。

不過昨天桌協常務理事陳信諺一度發表聲明，說明取消葉伊恬參加美國大滿貫賽理由，認為依黃金計畫等相關規定，選手接受政府補助，本來就有代表國家出賽義務，亞青賽和美國大滿貫賽撞期，只能選擇一項參加，應以國家榮譽優先代表國家出賽。體育署要求桌協限期改善及道歉，是無理要求及霸凌。並強調勿用政治手段處理體育事項。

對此鄭世忠昨表示，在與趙重光確認後，屬於陳信諺的個人行為，並非桌協官方聲明。