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自行車／東北角宜蘭騎時很美麗 兩路線飽覽限定海景

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處亦積極響應世界自行車日，今早號召超過130位民眾熱情參與。圖／大會提供
東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處亦積極響應世界自行車日，今早號召超過130位民眾熱情參與。圖／大會提供

交通部觀光署為響應聯合國6月3日世界自行車日，今天舉行「2025世界自行車日全台響應活動」，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處亦積極響應，今早亦號召超過130位民眾熱情參與。

本次活動規劃兩條騎乘路線，分別為「蘇澳新站至壯圍沙丘生態園區」及「壯圍沙丘生態園區至龜山車站」，由交通部觀光署副署長黃勢芳、交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處副處長江舒君及宜蘭縣政府等中央及地方單位共同參與，一同與民眾完成騎行，沿途體驗蘭陽平原自然風景、宜蘭濱海自行車道的自然林蔭及宜蘭限定的龜山島海景，讓參與者以最剛好的速度感受東北角與宜蘭之美。

交通部觀光署副署長黃勢芳表示，騎乘自行車是台灣最方便又能深度旅遊的方式，觀光署及各管理處持續致力於優化轄區自行車友善環境，並推廣低碳永續旅遊。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處為連續9年獲選為全球百大綠色旅遊目的地，騎乘路線沿途並行經獲得「全球綠色目的地百大故事獎」的壯圍沙丘生態園、龜山島，還有獲得綠色旅行標章的外澳服務區，對於今日世界自行車日活動深具獨特性及代表性，十分值得慢遊體驗在地觀光特色及美景，也歡迎國內外旅客來台灣、宜蘭體驗自行車慢活樂趣。

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