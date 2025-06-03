影／桌協秘書長葉國欽致歉 體育署收回暫停補助

中華民國桌球協會取消桌球選手葉伊恬WTT美國大滿貫賽參賽資格惹議，教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠與桌球協會理事長趙重光下午出席記者會。張廖萬堅表示體育署與桌球協會經過一個多小時的溝通後，達成了三點聲明，其中桌球協會秘書長葉國欽對美國大滿貫賽，因為時間緊迫沒有與教練莊智淵取得共識，而直接取消業選手葉伊恬參賽一事公開致歉，協會未來將以選手為核心加強與教練和選手的溝通。

媒體記者提問，日前體育署長鄭世忠放話要暫停對桌球協會相關補助。鄭世忠回應表示，由於桌球協會秘書長已透過公開聲明公開道歉，體育署會因此收回暫停補助這項措施。 教育部次長張廖萬堅（圖）出席記者會，在體育署與桌球協會經過一個多小時的溝通後，發表三點聲明。記者林澔一／攝影