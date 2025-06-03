影／桌協秘書長葉國欽致歉 體育署收回暫停補助
中華民國桌球協會取消桌球選手葉伊恬WTT美國大滿貫賽參賽資格惹議，教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠與桌球協會理事長趙重光下午出席記者會。張廖萬堅表示體育署與桌球協會經過一個多小時的溝通後，達成了三點聲明，其中桌球協會秘書長葉國欽對美國大滿貫賽，因為時間緊迫沒有與教練莊智淵取得共識，而直接取消業選手葉伊恬參賽一事公開致歉，協會未來將以選手為核心加強與教練和選手的溝通。
媒體記者提問，日前體育署長鄭世忠放話要暫停對桌球協會相關補助。鄭世忠回應表示，由於桌球協會秘書長已透過公開聲明公開道歉，體育署會因此收回暫停補助這項措施。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言