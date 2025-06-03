快訊

南韓總統大選投票結束！出口民調曝「這人」當選無懸念

年初才向綠色威權釘孤枝 民進黨創黨元老林正杰逝世享壽73歲

柯文哲嗆檢「公訴的別淌偵查渾水」 心疼邵琇珮受折磨：變憔悴了

影／桌協秘書長葉國欽致歉 體育署收回暫停補助

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
教育部次長張廖萬堅（中）、體育署長鄭世忠（左）與桌球協會理事長趙重光（右）下午舉行記者會，發表桌球協會秘書長葉國欽公開道歉等三點聲明。記者林澔一／攝影
教育部次長張廖萬堅（中）、體育署長鄭世忠（左）與桌球協會理事長趙重光（右）下午舉行記者會，發表桌球協會秘書長葉國欽公開道歉等三點聲明。記者林澔一／攝影

中華民國桌球協會取消桌球選手葉伊恬WTT美國大滿貫賽參賽資格惹議，教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠與桌球協會理事長趙重光下午出席記者會。張廖萬堅表示體育署與桌球協會經過一個多小時的溝通後，達成了三點聲明，其中桌球協會秘書長葉國欽對美國大滿貫賽，因為時間緊迫沒有與教練莊智淵取得共識，而直接取消業選手葉伊恬參賽一事公開致歉，協會未來將以選手為核心加強與教練和選手的溝通。

媒體記者提問，日前體育署長鄭世忠放話要暫停對桌球協會相關補助。鄭世忠回應表示，由於桌球協會秘書長已透過公開聲明公開道歉，體育署會因此收回暫停補助這項措施。

教育部次長張廖萬堅（圖）出席記者會，在體育署與桌球協會經過一個多小時的溝通後，發表三點聲明。記者林澔一／攝影
教育部次長張廖萬堅（圖）出席記者會，在體育署與桌球協會經過一個多小時的溝通後，發表三點聲明。記者林澔一／攝影

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

體育署 葉伊恬 莊智淵

延伸閱讀

桌球／桌協常務理事聲明屬個人行為 體育署撤回懲處

桌球／桌協拒向葉伊恬道歉 黃捷批巨嬰：迂腐程度大開眼界

桌球／葉伊恬被取消大滿貫資格 莊智淵父：師徒出國無法代替發言

桌球／痛批桌協沒聽懂訴求 鄭世忠：道歉不是要他們命

相關新聞

桌球／體育署、桌協三點共同聲明 葉國欽公開致歉獲莊智淵、葉伊恬接受

中華民國桌球協會近日因為擅自取消選手葉伊恬美國大滿貫賽參賽資格引發爭議，在體育署兩度下達道歉通牒後，今天傍晚由教育部政務...

桌球／桌協常務理事聲明屬個人行為 體育署撤回懲處

教育部政務次長張廖萬堅、體育署署長鄭世忠、中華桌球協會理事長趙重光，今天傍晚針對葉伊恬遭桌協擅自取消美國大滿貫賽參賽權一...

自行車／台灣騎時很美麗 花東縱谷推騎幻青春畢業騎跡

為響應6月3日「世界自行車日」，交通部觀光署以主題「台灣騎時很美麗」號召全台共騎，並於今天上午9點正式啟動，交通部觀光署...

桌球／桌協拒向葉伊恬道歉 黃捷批巨嬰：迂腐程度大開眼界

台灣17歲桌球選手葉伊恬，近日因WTT美國大滿貫賽參賽權遭中華民國桌球協會逕自取消，桌協至今未道歉，引發爭議。民進黨立委...

自行車／響應世界日 雲嘉南齊踏夕鹽段路線今開騎 

為響應聯合國倡議的「世界自行車日」，由交通部觀光署與雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦「2025世界自行車日全台響應活動」—...

茂管處號召南部車友響應世界自行車日活動 騎行探索茂林高雄山城美景

為響應6月3日「世界自行車日」，交通部觀光署茂林國家風景區管理處(下稱茂管處)於今(3)日上午9時，在新威森林公園舉辦「微笑南灣 茂林高雄山城綠色騎行」活動，邀集50位自行車友，以實際行動支持環保、低

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。