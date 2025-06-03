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和解了！體育署、桌協3點共同聲明 葉國欽致歉獲莊智淵、葉伊恬接受

桌球／桌協常務理事聲明屬個人行為 體育署撤回懲處

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
體育署長鄭世忠(右)與桌協理事長趙重光。截圖自畫面
體育署長鄭世忠(右)與桌協理事長趙重光。截圖自畫面

教育部政務次長張廖萬堅、體育署署長鄭世忠、中華桌球協會理事長趙重光，今天傍晚針對葉伊恬遭桌協擅自取消美國大滿貫賽參賽權一事發表三點聲明，在記者會上鄭世忠也針對上午桌球協會常務理事陳信諺的七點聲明與個人意見回應，強調此事是陳信諺的個人行為，並非桌球協會官方聲明。

對於陳信諺今天上午發表的「取消葉伊恬選手參加美國大滿貫賽的理由」以及「個人意見」，鄭世忠指出，在下午與桌球協會理事長趙重光確認後，此為陳信諺的個人行為，並非官方聲明，因此將不會再對那一份聲明做任何評論。

至於體育署原先下達將凍結桌協活動預算核銷以及撤免秘書長葉國欽一事，鄭世忠也強調，在葉國欽透過聲明公開致歉，並獲得莊智淵、葉伊恬家人接受後，也將收回此懲處，「這部分因為葉秘書長已經公開聲明公開道歉，這部分我們會收回懲處，但重點是協會秘書長願意承認他的錯誤公開道歉，這才是我們之前講過的，只要有道歉，以選手為核心的理念落實到會務，才是我們真正希望協會走向的方向。」

教育部政務次長張廖萬堅則強調，桌球協會是特定體育團體，負責選手選訓和各種執行，希望在這次事件後好好思考，為什麼社會大眾對於此事如此關心，對於運動選手權益是否應該再考慮，相信選手核心利益就是國家核心利益，也希望說協會能夠記住，清楚去想說以選手為核心的協會是什麼樣的文化，「他們禮拜六要召開會員大會，召開會員大會後對這件事有好的面對，真正去珍惜這些選手，他們是國家重要資產，好好去培訓，善用國家資源。」

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體育署 葉伊恬 莊智淵

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