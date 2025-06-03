桌球／體育署、桌協三點共同聲明 葉國欽公開致歉獲莊智淵、葉伊恬接受

中華民國桌球協會近日因為擅自取消選手葉伊恬美國大滿貫賽參賽資格引發爭議，在體育署兩度下達道歉通牒後，今天傍晚由教育部政務次長張廖萬堅、體育署署長鄭世忠、桌球協會理事長趙重光共同發出三點聲明，而桌協秘書長葉國欽也透過聲明公開道歉，並獲得莊智淵與葉伊恬的接受。

教育部政務次長張廖萬堅指出，今天下午三點半正式邀請桌協趙理事長趙重光、體育署鄭世忠署長，就葉伊恬參賽事件進行溝通和釐清，也希望這個事件發生後，不管是體育署還是協會，對於培育選手能有進一步共識，希望打造以選手為核心的體育賽事、運動、人才培訓核心觀念。

而張廖萬堅隨後也發表三點聲明，分別為： 第一、桌球協會秘書長葉國欽對於美國大滿貫報名截止日期前，因為時間緊迫，思慮欠周，無法與莊智淵教練取得共識，而直接取消葉選手參賽資格茲事，他表示公開致歉，未來也會加強與選手教練溝通。 第二、桌球協會在選訓和所有會務推動，將以本事件為鑑，並依循體育署以選手為核心的思維，與選手及教練進行更細緻溝通。 第三、體育署與桌球協會共商，爭取在我國舉辦國際桌球賽事，期許為我國選手打造更寬廣國際競技舞台。

體育署署長鄭世忠也表示，剛剛聲明已經有給莊智淵教練和葉伊恬媽媽，他們也接受秘書長葉國欽的公開道歉，也希望體育署跟桌球協會未來有更好的合作，攜手以選手為核心的理念，來落實在會務當中，幫協會創造更好舞台。