2025年第21屆世界警察消防運動會授旗典禮於今（3）日上午11時30分在警政署忠孝樓大禮堂舉行，由內政部長劉世芳親臨主持、致詞及授旗，不僅鼓舞選手士氣，更期勉代表團能團結互助、共創佳績，同時做好外交工作，提高我國執法機關之能見度。

2025年第21屆世界警察消防運動會授旗典禮。圖：警政署提供

警政署表示，世界警察消防運動會舉辦目的，在於鼓勵執法人員積極參與各項體技活動，藉以強化執勤量能，並促進國際交流。「2025年第21屆世界警察消防運動會」將於114年6月27日至7月6日，在美國阿拉巴馬州伯明罕市舉行，我國參賽選手由警政署及消防署所屬警察、消防人員組成，將與來自世界70多個國家，近萬名警察、消防及相關執法人員共同參與各項競賽。 內政部長劉世芳授旗，鼓舞選手士氣，更期勉代表團能團結互助、共創佳績。圖：警政署提供

警政署指出，本屆參賽選手由警政署廖副署長與消防署吳專門委員率領警察人員21人、消防人員39人，參加跆拳道、柔道、極限消防員及射擊等項目；為使選手能獲得完整運動照護與訓練恢復，特別聘請專業防護員隨團進行訓練照護，讓選手無後顧之憂，安心、專注於每場賽事，為國爭光。

本文章來自《桃園電子報》。原文：世界警消運動會月底登場 台灣派60選手征戰