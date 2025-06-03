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自行車／台灣騎時很美麗 花東縱谷推騎幻青春畢業騎跡
為響應6月3日「世界自行車日」，交通部觀光署以主題「台灣騎時很美麗」號召全台共騎，並於今天上午9點正式啟動，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處（下稱縱管處）特別策劃聯合活動，串聯環島東線33至36號四條自行車路線，推廣低碳旅遊與永續運動觀光，吸引200多名車友共襄盛舉，場面熱烈。
本次活動串聯花東縱谷精華路段，總計長達95公里，分別從池上火車站、東里鐵馬驛站、玉里鎮春日里活動中心、瑞穗鄉富源火車站等四處同步出發。車友們沿著風光明媚的稻浪綠徑與壯麗山巒騎行，體驗縱谷獨有的自然魅力與人文風情。
活動當日，縱管處許宗民處長、台東縣政府交通及觀光發展處卜敏正處長與台東縣池上鄉公所林建宏鄉長親自參與領騎，以實際行動支持花東地區的低碳運動觀光發展，展現中央與地方、政府與民眾攜手打造永續旅遊環境的決心。
值得一提的是，因時值畢業季，本次騎乘活動特別邀請了花蓮縣立東里國中及萬榮國中等近20名師生共同參與，以「騎幻青春 畢業騎跡」為主題響應世界自行車日，兩所學校師生分別騎乘了東里鐵馬驛站至玉里鎮春日里活動中心、瑞穗鄉富源火車站至金品醬園剝皮辣椒總店等路線，讓畢業生在離開校園前，用自行車騎行探索自己成長的土地，重新體會平日習以為常的美好，完騎後獲頒專屬紀念證書及在地特色禮品，使學生們留下難忘且獨具意義的畢業紀念。
縱管處許宗民處長表示，期望透過本次活動讓更多人認識花東縱谷絕美的自行車路線，也為今年「徐行縱谷」自行車活動揭開序幕，縱管處將持續推動結合鐵道、運動、觀光與環保的低碳旅遊活動與遊程，邀請國內外遊客前來花東以自行車徐行漫遊，體驗在地多元的自然美景與文化風情，將花東縱谷打造為自行車旅遊勝地。
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