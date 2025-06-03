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桌球／桌協拒向葉伊恬道歉 黃捷批巨嬰：迂腐程度大開眼界

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委黃捷。聯合報系資料照
民進黨立委黃捷。聯合報系資料照

台灣17歲桌球選手葉伊恬，近日因WTT美國大滿貫賽參賽權遭中華民國桌球協會逕自取消，桌協至今未道歉，引發爭議。民進黨立委黃捷今天批評，協會該做的是為選手爭取最大權益，桌協聲明卻避重就輕，迂腐的程度讓她開了眼界。全世界都錯，就桌協受委屈？這是哪來的巨嬰協會。

黃捷表示，桌協迂腐的程度，真的讓她開了眼界，發的聲明中仍不道歉，還避重就輕、連選手名字都寫錯，絲毫未解釋為什麼擅自代選手回絕參賽，甚至開地圖砲，左批體育署霸凌桌協、右批是莊智淵造成不可收拾的局面、上批媒體沒良心片面報導、再下批立委關心是蹭聲量、想升官發財。

黃捷指出，莊智淵球館在她的選區，葉伊恬更是鼓山高中、九如國小的子弟，做為在地立委，關心此案是她的職責，當行政院長卓榮泰、體育署長鄭世忠、高雄市長陳其邁、許多立委和民眾都挺身為選手發聲時，桌協居然選擇反嗆，讓他更為莊智淵、葉伊恬心疼，到底選手和教練，平常要承受桌協多大的壓迫。

黃捷說，面對長期把持桌協、卻無能照顧選手的管理層，建議體育署不用再心軟，該撤換就撤換。

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黃捷 體育署 葉伊恬 莊智淵

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