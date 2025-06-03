自行車／響應世界日 雲嘉南齊踏夕鹽段路線今開騎 

為響應聯合國倡議的「世界自行車日」，由交通部觀光署與雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦「2025世界自行車日全台響應活動」—夕鹽段（BT31-1）活動自今天上午9時於台南北門遊客中心正式開騎，吸引來自全台車友共襄盛舉，以實際行動支持低碳綠色旅遊。

本次活動規劃以北門遊客中心為起終點，沿途經水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田，騎行總長約7公里。車友不僅可騎行感受雲嘉南鹽鄉風光，更透過「微笑南灣打卡任務」，深入體驗在地自然人文景色。

全台響應世界自行車日，邀請專業領騎老師進行安全講習，引領車友整裝，並於今早9點由雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、台南市北門區公所區長林建男，台南市北門衛生所代理所長石成展領隊鳴笛出發，至井仔腳鹽田後於成功鹽展覽館，體驗「鹹味浪潮」咖金咖啡與鹽滷豆花，推廣在地特色特產與永續消費。

本次活動不僅重視生態旅遊體驗，也致力於減塑減碳，並提供循環杯替代一次性容器。車友完成完騎問卷後，還可參加限量抽獎，有機會獲得義大利NRC車鏡、涼感車衣、防曬袖套等多項好禮。

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能表示，藉由串聯地方文化與騎行路線，打造雲嘉南「白金騎跡」觀光品牌，讓自行車旅遊不僅是運動，也是一場深入在地的文化體驗。今年夕鹽段騎行活動即為最佳示範，呼應永續發展目標（SDGs）中健康、永續城市、氣候行動等指標。

本活動免費開放參加，並提供UBike租借服務，無論是個人還是團體皆可輕鬆參與。活動大受好評，車友滿意度普遍達到「非常滿意」等級。未來管理處將持續推動綠色旅遊，歡迎更多民眾以雙輪探索雲嘉南的獨特魅力。