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茂管處號召南部車友響應世界自行車日活動 騎行探索茂林高雄山城美景

聯合新聞網／ 綜合報導
茂管處號召南部車友響應世界自行車日活動。交通部觀光署茂林國家風景區管理處提供
茂管處號召南部車友響應世界自行車日活動。交通部觀光署茂林國家風景區管理處提供

為響應6月3日「世界自行車日」，交通部觀光署茂林國家風景區管理處(下稱茂管處)於今(3)日上午9時，在新威森林公園舉辦「微笑南灣 茂林高雄山城綠色騎行」活動，邀集50位自行車友，以實際行動支持環保、低碳出行，體驗山林之美，共同響應全球節能減碳的永續理念。

50位車友在上午9時整準時鳴槍出發，在領騎人員引領下穿梭新威森林公園，乘風欣賞森林公園之美。活動會場設有補給站與拍照打卡點，車友完成指定任務即可獲得限量好禮，活動結合自然風光與趣味互動，讓車友以最有意義的方式來參與世界自行車日，一起為地球的永續與環保來盡一份心力。

除了完成任務能抽獎之外，還有手洗愛玉以及當地風味的特色餐盒可供進補。而且最大獎還是價值數千元的高檔自行車安全帽，其他獎項也是各種自行車相關用品，有得吃又有得拿的精彩行程，讓車友們大呼過癮。

茂管處簡慶發處長表示，管處長期致力推動綠色綠遊，除了世界自行車日響應活動外，後續也將推動一系列自行車相關活動，日後將分別公布於茂管處網站，歡迎來自各地的車友們，一起來到南台灣，體驗一下台灣唯一「山岳型」多元自行車道的特色，一起走入部落，感受原民文化與風情，這樣特別的旅程，一定能給您留下截然不同的回憶。

更多旅遊景點、遊程資訊歡迎至茂林國家風景區管理處官網 https://www.maolin-nsa.gov.tw/ 查詢，臉書粉絲專頁搜尋「Fun心遊茂林」掌握相關活動的第一手資訊喔！

茂管處號召南部車友響應世界自行車日活動。交通部觀光署茂林國家風景區管理處提供
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茂管處號召南部車友響應世界自行車日活動。交通部觀光署茂林國家風景區管理處提供
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