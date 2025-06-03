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國華高球場首創！一桿進洞送訂閱制會籍

聯合新聞網／ 綜合報導
國華高球場首創！一桿進洞送訂閱制會籍。國華高球場提供
國華高球場首創！一桿進洞送訂閱制會籍。國華高球場提供

聯手美福大飯店 會員禮遇全面升級 高球X健身雙會所尊榮體驗

即日起至12月31日，北投國華高爾夫俱樂部推出全台首創「神奇一擊・好運一整年！」活動，凡球友於第三洞或第十五洞成功達成一桿進洞，即可獲得價值41萬元的訂閱制會員資格（每人限領一次）。會員專屬禮遇包含北投國華球場擊球保留時段、球場停車禮遇等尊榮權益，並同時享有國華會員城市會所 City Hub 與「美福活力健身俱樂部」的跨場域服務，打造全方位高端生活體驗。

國華高爾夫副董事長何麗純表示：「一桿進洞，是每位球友夢寐以求的傳奇時刻，更象徵著好手氣與場地靈氣交織而成的幸運瞬間！我們希望透過這個話題性十足的活動，為幸運球友錦上添花、好運加乘，讓這份好手氣延續整整一年。」

好事成雙！國華高爾夫俱樂部同步宣布，自2025年6月起至年底，首度與台北五星級飯店「台北美福大飯店」展開跨品牌會員合作，推動高球與健身領域的雙會所共享模式。國華會員每日限額4名，可免費使用美福活力健身俱樂部設施一小時，涵蓋健身房、三溫暖、游泳池與交誼廳，並享免費停車優惠；同時，美福會員亦可每日限額4名至國華 City Hub 體驗果嶺與打擊區，拓展城市運動生活的新可能。

「我們致力於成為台北菁英的高端社交平台，整合高球、人脈、生活風格，提供會員跨界交流的全新舞台。」何麗純指出，此次雙會所計畫將串聯高球綠地與城市私人會所、運動與社交，開創高球俱樂部的新里程碑。

會員禮遇全面升級，高球X健身雙會所尊榮體驗。國華高球場提供
會員禮遇全面升級，高球X健身雙會所尊榮體驗。國華高球場提供

會員禮遇全面升級，高球X健身雙會所尊榮體驗。國華高球場提供
會員禮遇全面升級，高球X健身雙會所尊榮體驗。國華高球場提供

會員禮遇全面升級，高球X健身雙會所尊榮體驗。國華高球場提供
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