桌球／桌協理事提取消葉伊恬參賽7理由 稱遭體育署霸凌
中華桌球協會近日因擅自取消選手葉伊恬美國大滿貫賽參賽引發爭議，在體育署署長鄭世忠連續兩日說出重話要求桌協出面道歉後，桌協常務理事陳信諺也透過署名聲明，說明取消葉伊恬選手參加美國大滿貫賽的理由，並認為體育署要求桌球協會限期改善及道歉，實屬主管單位的無理要求及霸凌。
聲明如下：
取消葉伊恬選手參加美國大滿貫賽的理由如下
一、依黃金計畫等相關規定，選手接受政府補助，本來就有代表國家出賽的義務。
二、亞青和美國大滿貫比賽日期撞期，只能選擇一項參加，亞青是代表國家之比賽，大滿貫是個人職業賽，雖有個人積分及獎金，但一位黃金計畫選手受國家栽培，理應以國家榮譽優先代表國家出賽亞青。
三、同樣情形還有其他選手如郭冠宏、張佑安，他們接受打亞青放棄美國大滿貫，只有葉伊恬選手不同意捨棄大滿貫，協會要有一致性的做法。
四、大滿貫報名截止之前需向大會明確表示選手參加與否，如事後請假不被接受，可能發生像之前林昀儒與陳思羽選手遭WTT扣積分影響世界排名之嚴重情形，協會也是在保護選手避免受罰。
五、即時通知大會不參加，可以遞補本國另一選手參加，保障選手參賽權。
六、執行5月8日選訓委員會一致通過決議：不同意4位選手請假不參加亞青。
七、政府的黃金計畫規定的很清楚，選手接受計畫補助，有代表國家參賽的義務，本會只是依法行政，且即時取消參賽也是在保護選手避免被罰。
個人見解
一、主管機關體育署只聽莊智淵教練及選手的一面之詞，就要求桌球協會限期改善及道歉，實屬主管單位的無理要求及霸凌。
二、葉伊恬事先表明要參加美國大滿貫公開賽不參加亞洲盃青少年桌球錦標賽，這是很明確的違反黃金計劃體育署與球員的合約規定，協會才會在5月8日的選訓委員會議決議球員必須依約參加亞洲杯青少年桌球錦標賽。5月28日在協會照開的選訓委員會，莊智淵教練以專項委員列席選訓委員會，莊教練也口頭同意葉伊恬參加亞青賽的4組比賽到亞青杯結束後飛美國參加大滿貫公開賽，協會也應莊教練的要求發函ITTF請求恢復葉伊恬取消的美國大滿貫資格，其他的問題莊教練要直接與ITTF聯絡處理。協會葉國欽秘書長也口頭告知莊教練協會一定會發函請求ITTF恢復葉伊恬的美國大滿貫公開賽的參賽資格。但時間上及決定權在ITTF上能否順利達成無法100%確定，莊教練敲定此事後就離開。
三、事後莊智淵教練又到體育署陳情，一味的咬定桌球協會未經與球員溝通就取消葉伊恬美國大滿貫公開賽，忽視球員的比賽權益。造成現在不可收拾的局面。主管機關要求葉秘書道歉協會改善制度。協會一向遵守法規。為桌球界承上啟下，一方要執行體育署的業務交付的任務目標的達成。一方面要照顧到球員的訓練參賽，其他種種的要求，因此協會職員都要盡心盡力兢兢業業克盡職守。
協會在各方案的推動及執行都公開公正地在審訓委員會議後依會議決議執行葉怡恬事件中的執行也是這樣的程序開會決議執行。個人覺得協會絕無不法也無過失。
四、事件的發生及擴大有其原因
1、體育署主管在政府單位要升級為體育部的前哨獨斷、獨行展現很有魄力的決行個人認為未與協會溝通查證事實的是體育署而非桌球協會。請勿用政治手段處理體育事項。
2、媒體未能平衡報導只單方面採納體育署的新聞稿而未訪問協會的相關人員就自行判定協會的不是，但公理自在人心，作為媒體人應有良心不能隨風轉向。
3、幾位國會議員也一起來撐流量代表你很關心球員的權益，增加你自個聲量，以備時間到來升官發財，請賴政府看看現在的國民黨，水能載舟亦能覆舟。
桌協常務理事
選訓委員 陳信諺(喜樂)謹上 114／6／2
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