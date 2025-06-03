桌球／桌協理事提取消葉伊恬參賽7理由 稱遭體育署霸凌

中華桌球協會近日因擅自取消選手葉伊恬美國大滿貫賽參賽引發爭議，在體育署署長鄭世忠連續兩日說出重話要求桌協出面道歉後，桌協常務理事陳信諺也透過署名聲明，說明取消葉伊恬選手參加美國大滿貫賽的理由，並認為體育署要求桌球協會限期改善及道歉，實屬主管單位的無理要求及霸凌。

聲明如下：

取消葉伊恬選手參加美國大滿貫賽的理由如下

一、依黃金計畫等相關規定，選手接受政府補助，本來就有代表國家出賽的義務。

二、亞青和美國大滿貫比賽日期撞期，只能選擇一項參加，亞青是代表國家之比賽，大滿貫是個人職業賽，雖有個人積分及獎金，但一位黃金計畫選手受國家栽培，理應以國家榮譽優先代表國家出賽亞青。

三、同樣情形還有其他選手如郭冠宏、張佑安，他們接受打亞青放棄美國大滿貫，只有葉伊恬選手不同意捨棄大滿貫，協會要有一致性的做法。

四、大滿貫報名截止之前需向大會明確表示選手參加與否，如事後請假不被接受，可能發生像之前林昀儒與陳思羽選手遭WTT扣積分影響世界排名之嚴重情形，協會也是在保護選手避免受罰。

五、即時通知大會不參加，可以遞補本國另一選手參加，保障選手參賽權。

六、執行5月8日選訓委員會一致通過決議：不同意4位選手請假不參加亞青。

七、政府的黃金計畫規定的很清楚，選手接受計畫補助，有代表國家參賽的義務，本會只是依法行政，且即時取消參賽也是在保護選手避免被罰。