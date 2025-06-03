桌球／葉伊恬被取消大滿貫資格 莊智父：師徒出國無法代替發言
台灣桌球名將莊智淵子弟兵、年僅17歲桌球好手葉伊恬，遭桌協取消7月WTT美國大滿貫賽參賽資格，引發關注。體育署也罕見強力要求桌協道歉，但至今未聞樓梯響。記者今到莊智淵的智淵乒乓運動館，莊父表示，莊智淵、葉伊恬出國比賽，人不在，對相關爭議無法代兒子發言。
葉伊恬是莊智淵旗下培育年輕桌球女將，是桌球體壇受注目新生代好手，原獲邀參加7月登場的WTT（世界桌球職業聯盟）美國大滿貫賽，不料桌協以缺席亞洲青少年桌球錦標賽為由取消葉伊恬參賽資格。
據了解，由於美國WTT與亞青賽撞期，桌協認為選手應以國家隊賽事為優先考量。體育署長鄭世忠昨受訪表示，桌協應以選手為核心，為選手服務才對，未顧慮選手意願，任意取消資格，限時24小時內道歉。
高雄市長陳其邁也支持體育署硬起來，「在完全沒有溝通之下，桌協應該向我們高雄市的選手道歉」。
莊智淵父親莊漢傑今表示，沒聽說桌協要來道歉，「莊智淵、葉伊恬都出國比賽了，我們都不能說，其他的事無法代替兒子發言」。
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