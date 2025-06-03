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桌球／痛批桌協沒聽懂訴求 鄭世忠：道歉不是要他們命

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
體育署署長鄭世忠。 聯合報系資料照
體育署署長鄭世忠。 聯合報系資料照

中華桌球協會因擅自取消選手葉伊恬美國大滿貫賽參賽權一事，引發社會高度關注以及體育署署長鄭世忠下最後道歉通牒，對於桌球協會至今仍未出面致歉，鄭世忠今天上午受訪時強調，從桌球協會副理事長楊正雄的回應來看，協會似乎沒有聽懂訴求，體育署也將自即日起凍結桌球協會的活動經費核銷。

對於昨天向桌球協會發出道歉通牒已過一天，桌協仍未出面致歉，鄭世忠今天受訪時說出重話，「從昨天楊正雄副理事長的回應，協會可能沒有聽懂，所謂的協會的治理，是一個比較符合社會期待的良善治理，包括制訂制度來遵循透明的制度，同時包含最重要的人性，莊智淵和葉伊恬選手並沒有怪協會讓他們去參加亞青，他們的重點是不應該在還沒有溝通好之前，就把葉選手受邀去參加美國大滿貫的權力取消，重點在於不顧選手意願，逕自取消這件事才是我們咎責重點。」

鄭世忠強調，是人都會犯錯，沒有人是完美，政府跟協會都依樣，每次出錯之後重要的是趕快調整、道歉，把更好作為做出來，當一個組織面對錯誤去改正，這個組織才有可能向前進步、精進。

對於桌球協會傳出將尋求律師協助，鄭世忠強調不管結果如何都會尊重，但撤免秘書長是國體法賦予體育署的工作，另外也自即日起凍結桌協活動經費核銷，「我們過去給協會的補助絕大多數在於選手培訓和參賽特別是黃金計畫，莊智淵也發聲，希望體育署雖然要暫停補助款，但希望要斟酌不去影響選手培訓和參賽，我們也做一些調整，我們就針對協會活動去做經費暫停，選手的權益我們當然會維護。我們先從撤免秘書長做起，主要是看桌球協會接下來態度和作為，我覺得向選手道歉這件事，不是要他們命的事情，協會管理階層要勇於面對。」

談到桌球協會將於明年3月進行改選，鄭世忠也再次呼籲桌協理事與會員，請他們審慎思考，民眾也必須避免自己成為人頭會員，「基本上我們不會去干涉選舉，撤免秘書長本來就是我們的權利，如果國際桌總來函我們會跟他解釋，如果連對選手的照顧都做不好，相信國際桌總並不會有太大的意見。還是希望他們委員、理事能奉勸他們，勇於認錯跟選手教練道歉，以後把溝通落實，不然就會一再出錯，我給他們24小時到今天結束，明天不道歉當然就要發函。」

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體育署 葉伊恬 莊智淵

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