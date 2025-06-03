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取消葉伊恬參賽資格槓上體育署 桌協楊正雄桌壇極高地位曝光

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桌球／葉伊恬事件被體育署點名 桌協副理事長楊正雄30年背景曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
楊正雄(左)、亞特蘭大奧運桌球女單銀牌陳靜(右)。聯合報系資料照
楊正雄(左)、亞特蘭大奧運桌球女單銀牌陳靜(右)。聯合報系資料照

「桌球教父」莊智淵17歲愛徒葉伊恬，遭桌協取消WTT美國大滿貫賽參賽資格，體育署署長鄭世忠點名桌協副理事長楊正雄應負責，楊正雄的背景也被起底。

鄭世忠提到，在掌控桌球協會30多年的副理事長楊正雄主導下，桌球協會不辦國際賽、選訓思維一直出問題、總是建議不適任的人來擔任國家隊教練，「我希望你認真思考，你要把桌球協會帶向何方。」

事實上，楊正雄在台灣桌壇地位極高，他是桌球選手出身，1966年起曾連4年當選國手，代表我國參加1966年曼谷亞運。

楊正雄退休後轉任教練培育許多選手，他曾擔任桌球名將陳靜的教練，陳靜在1996年亞特蘭大奧運女單奪下銀牌。楊正雄2014年更獲體育署頒發「最佳教練獎」，沒想到如今卻被體育署長點名。

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鄭世忠 葉伊恬 莊智淵

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