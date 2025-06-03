桌球／桌協要向高雄選手葉伊恬道歉 陳其邁：支持體育署徹查整頓

17歲的桌球新星葉伊恬參賽資格遭到取消，體育署對桌球協會下最後通牒，但桌協至今仍未對選手公開道歉。高雄市長陳其邁今受訪回應，葉是高雄的選手，遭桌協剝奪比賽機會，「在完全沒有溝通之下，桌協應該向我們高雄市的選手道歉」，支持體育署「肩膀硬起來」，應嚴加徹查協會，整頓協會。

桌球女將葉伊恬原定7月參加WTT美國大滿貫賽，卻遭中華桌球協會取消參賽資格，體育署長鄭世忠昨日表示，體育署已經下達最後通牒，桌協仍不願接受以選手為核心思維、不願認錯。據桌協官網資料，桌球協會一年獲得體育署及國訓中心超過9000萬元的補助款，如今因這件事鬧翻被體育署暫停補助，有可能會讓更多選手受到影響。

據《TSNA》報導，楊正雄受訪時表示：將召開理事會回應，由參與選訓委員會的委員，向理事們報告整件事情的經過。並感謝國家給選手們黃金計畫的補助，但既然拿了補助，就要以國家賽事為主，不然對沒拿到補助的選手不公平。

陳其邁表示，桌協本應該要提供更多比賽機會給優秀選手，但這次卻反而去剝奪選手出賽機會，非常不應該，尤其桌協在重大賽事上若有不同安排，必須尊重選的意願、加強與選手溝通，「在完全沒有溝通之下，桌協應該向我們高雄市的選手道歉」，外界等待道歉已經許多天，但桌協卻拒絕檢討、道歉。

陳其邁說，桌協如今的態度，會讓大眾認為協會在賽事安排、選手權益部分有所疑慮，「問題恐怕會非常嚴重，支持體育署應該嚴加徹查」，且據了解桌協已非第一次片面取消選手出賽機會，已經聽到很多選手有許多抱怨，整頓協會、創造選手更多比賽機會，是大家共同的期待，希望體育署「肩膀硬起來」好好照顧選手們。