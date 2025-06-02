聽新聞
0:00 / 0:00

阻選手參賽 桌協未道歉 體育署暫停補助

聯合報／ 記者藍宗標李芯黃婉婷／台北報導
台灣桌球小將葉伊恬參加世界桌球職業大聯盟（ＷＴＴ）美國大滿貫賽，遭桌球協會取消參賽資格，引發爭議。中央社
台灣桌球小將葉伊恬參加世界桌球職業大聯盟（ＷＴＴ）美國大滿貫賽，遭桌球協會取消參賽資格，引發爭議。中央社

「桌球教父」莊智淵愛徒葉伊恬原定七月參加世界桌球職業大聯盟（ＷＴＴ）美國大滿貫賽，遭中華桌球協會以亞青賽撞期為由取消參賽資格；教育部次長張廖萬堅昨表示，應以保障選手權益為優先，要求桌協對外說明並道歉，未如期改善恐依法撤免桌協秘書長。

行政院發言人李慧芝昨表示，卓揆聞訊相當關切，指示體育署積極處理，協助選手與教練保障參賽權益。體育署針對此事件下通牒要求桌協道歉，桌協一直未道歉，已發函桌協警告，並暫停選手培訓及參賽之外各項補助經費。

葉伊恬目前世界排名八十七，是我國備戰奧運的黃金計畫選手，桌協認為依相關規定，有義務代表國家參加重要國際賽；因今年在烏茲別克進行的亞青少賽和美國大滿貫賽日期接近，桌協因此通知美國大滿貫賽官方，葉伊恬不會參賽，引起葉媽媽不滿，莊智淵也尋求補救。

桌協昨發出簡短聲明，「對於各界批評指教，本會虛心檢討，近日召開臨時理事會及選訓委員會，再將會議結論陳報體育署長官及向社會大眾說明」，未見任何道歉字眼。

體育署長鄭世忠說，他希望一天時間桌球協會能認真思考，選手要求很簡單，只是秘書長一個道歉；他也點名掌控桌球協會卅多年的副理事長楊正雄，思考要把協會帶向何方。

桌協上月卅一日發聲明，指協會基於同參加亞青少賽也具有美國大滿貫賽資格張佑安、郭冠宏的同步考量，最終決定通知大會葉伊恬不參加大滿貫賽事。

張廖萬堅說，體育署昨正式發函，警告及暫停選手培訓及參賽之外各項補助經費，並要求桌協公開致歉，如未改善，教育部支持體育署依國民體育法第四十三條規定，撤免協會秘書長，重整桌協運作。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

體育署 莊智淵

延伸閱讀

桌球／暫停補助款恐選手受影響！桌協副理事長楊正雄僅回應：尊重制度

陳其邁「力挺伊恬出賽」 籲桌協好好檢討、請體育署主持公道

桌球／非首次！莊智淵向署長求助信 透露高承睿也曾經沒去成滿貫賽

葉伊恬事件張廖萬堅發聲 桌協未改善恐撤秘書長職

相關新聞

桌球／暫停補助款恐選手受影響！桌協副理事長楊正雄僅回應：尊重制度

桌球名將莊智淵子弟兵葉伊恬因一度拒絕參加亞青賽，而被桌協取消參賽WTT職業賽資格，此事引起國人軒然大波，但桌協仍堅持其做法，副理事長楊正雄向媒體表示，「一切尊重制度，若制度不合時宜就修改，一味迎合主管

桌球／取消葉伊恬大滿貫參賽 桌協仍未道歉僅發聲明：虛心檢討

針對桌協取消17歲小將葉伊恬美國大滿貫賽參賽資格，桌協今天下午繼續發聲明，「有關取消葉伊恬選手參加美國大滿貫一事，對於各界的批評指教，本會當虛心檢討。並將於近日內同時召開臨時理事會及選訓委員會，俟後再

桌球／葉伊恬事件桌協仍未認錯 體育署長鄭世忠：選手只是要一個道歉

桌球女將葉伊恬原定7月參加WTT美國大滿貫賽，卻遭中華桌球協會取消參賽資格，體育署長鄭世忠今天出席立法院會議前表示，體育...

阻選手參賽 桌協未道歉 體育署暫停補助

「桌球教父」莊智淵愛徒葉伊恬原定七月參加世界桌球職業大聯盟（ＷＴＴ）美國大滿貫賽，遭中華桌球協會以亞青賽撞期為由取消參賽...

桌球／陳其邁「力挺伊恬出賽」 籲桌協好好檢討、請體育署主持公道

17歲桌球女將葉伊恬原本受邀參加世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，遭到桌協以賽事撞期為由取消資格。高雄市長陳其邁...

桌球／非首次！莊智淵向署長求助信 透露高承睿也曾經沒去成滿貫賽

年僅17歲的女子桌球新星葉伊恬，原受邀參加7月登場的WTT美國大滿貫賽，卻遭中華民國桌球協會以「黃金計畫選手不應缺席國家隊賽事」為由，強硬取消參賽資格。即便葉伊恬後來同意同時參加亞洲青少年桌球錦標賽，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。