阻選手參賽 桌協未道歉 體育署暫停補助

「桌球教父」莊智淵愛徒葉伊恬原定七月參加世界桌球職業大聯盟（ＷＴＴ）美國大滿貫賽，遭中華桌球協會以亞青賽撞期為由取消參賽資格；教育部次長張廖萬堅昨表示，應以保障選手權益為優先，要求桌協對外說明並道歉，未如期改善恐依法撤免桌協秘書長。

行政院發言人李慧芝昨表示，卓揆聞訊相當關切，指示體育署積極處理，協助選手與教練保障參賽權益。體育署針對此事件下通牒要求桌協道歉，桌協一直未道歉，已發函桌協警告，並暫停選手培訓及參賽之外各項補助經費。

葉伊恬目前世界排名八十七，是我國備戰奧運的黃金計畫選手，桌協認為依相關規定，有義務代表國家參加重要國際賽；因今年在烏茲別克進行的亞青少賽和美國大滿貫賽日期接近，桌協因此通知美國大滿貫賽官方，葉伊恬不會參賽，引起葉媽媽不滿，莊智淵也尋求補救。

桌協昨發出簡短聲明，「對於各界批評指教，本會虛心檢討，近日召開臨時理事會及選訓委員會，再將會議結論陳報體育署長官及向社會大眾說明」，未見任何道歉字眼。

體育署長鄭世忠說，他希望一天時間桌球協會能認真思考，選手要求很簡單，只是秘書長一個道歉；他也點名掌控桌球協會卅多年的副理事長楊正雄，思考要把協會帶向何方。

桌協上月卅一日發聲明，指協會基於同參加亞青少賽也具有美國大滿貫賽資格張佑安、郭冠宏的同步考量，最終決定通知大會葉伊恬不參加大滿貫賽事。

張廖萬堅說，體育署昨正式發函，警告及暫停選手培訓及參賽之外各項補助經費，並要求桌協公開致歉，如未改善，教育部支持體育署依國民體育法第四十三條規定，撤免協會秘書長，重整桌協運作。