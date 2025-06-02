快訊

哈佛國際生前景不明…逾50台生就讀中 外交部曝現況 ：密切聯繫

富爸爸作者籲買白銀：別說我沒警告 「股債房」史上最大崩盤將至

桌球／非首次！莊智淵向署長求助信 透露高承睿也曾經沒去成滿貫賽

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／暫停補助款恐選手受影響！桌協副理事長楊正雄僅回應：尊重制度

聯合新聞網／ 綜合報導
楊正雄曾於1996年陳靜代表中華隊獲得奧運銀牌時，時任桌協秘書長，現為副理事長。聯合報系資料照
楊正雄曾於1996年陳靜代表中華隊獲得奧運銀牌時，時任桌協秘書長，現為副理事長。聯合報系資料照

桌球名將莊智淵子弟兵葉伊恬因一度拒絕參加亞青賽，而被桌協取消參賽WTT職業賽資格，此事引起國人軒然大波，但桌協仍堅持其做法，副理事長楊正雄向媒體表示，「一切尊重制度，若制度不合時宜就修改，一味迎合主管機關指示，會傷害同仁士氣。」而據桌協官網公布的資料，桌球協會一年獲得體育署及國訓中心超過9000萬元的補助款，如今因這件事鬧翻被體育署暫停補助，有可能會讓更多選手受到影響。

據《TSNA》報導，楊正雄受訪時表示：將召開理事會回應，由參與選訓委員會的委員，向理事們報告整件事情的經過。並感謝國家給選手們黃金計畫的補助，但既然拿了補助，就要以國家賽事為主，不然對沒拿到補助的選手不公平。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

黃金 體育 鄭世忠 美國

相關新聞

桌球／暫停補助款恐選手受影響！桌協副理事長楊正雄僅回應：尊重制度

桌球名將莊智淵子弟兵葉伊恬因一度拒絕參加亞青賽，而被桌協取消參賽WTT職業賽資格，此事引起國人軒然大波，但桌協仍堅持其做法，副理事長楊正雄向媒體表示，「一切尊重制度，若制度不合時宜就修改，一味迎合主管

桌球／取消葉伊恬大滿貫參賽 桌協仍未道歉僅發聲明：虛心檢討

針對桌協取消17歲小將葉伊恬美國大滿貫賽參賽資格，桌協今天下午繼續發聲明，「有關取消葉伊恬選手參加美國大滿貫一事，對於各界的批評指教，本會當虛心檢討。並將於近日內同時召開臨時理事會及選訓委員會，俟後再

桌球／葉伊恬事件桌協仍未認錯 體育署長鄭世忠：選手只是要一個道歉

桌球女將葉伊恬原定7月參加WTT美國大滿貫賽，卻遭中華桌球協會取消參賽資格，體育署長鄭世忠今天出席立法院會議前表示，體育...

陳其邁「力挺伊恬出賽」 籲桌協好好檢討、請體育署主持公道

17歲桌球女將葉伊恬原本受邀參加世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，遭到桌協以賽事撞期為由取消資格。高雄市長陳其邁...

桌球／非首次！莊智淵向署長求助信 透露高承睿也曾經沒去成滿貫賽

年僅17歲的女子桌球新星葉伊恬，原受邀參加7月登場的WTT美國大滿貫賽，卻遭中華民國桌球協會以「黃金計畫選手不應缺席國家隊賽事」為由，強硬取消參賽資格。即便葉伊恬後來同意同時參加亞洲青少年桌球錦標賽，

葉伊恬事件張廖萬堅發聲 桌協未改善恐撤秘書長職

桌球女將葉伊恬原定7月參加WTT美國大滿貫賽，卻遭中華桌球協會以亞青賽撞期為由取消參賽資格。對此，教育部次長張廖萬堅表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。