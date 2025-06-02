桌球／暫停補助款恐選手受影響！桌協副理事長楊正雄僅回應：尊重制度

桌球名將莊智淵子弟兵葉伊恬因一度拒絕參加亞青賽，而被桌協取消參賽WTT職業賽資格，此事引起國人軒然大波，但桌協仍堅持其做法，副理事長楊正雄向媒體表示，「一切尊重制度，若制度不合時宜就修改，一味迎合主管

2025-06-02 20:37