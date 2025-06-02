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桌球／暫停補助款恐選手受影響！桌協副理事長楊正雄僅回應：尊重制度
桌球名將莊智淵子弟兵葉伊恬因一度拒絕參加亞青賽，而被桌協取消參賽WTT職業賽資格，此事引起國人軒然大波，但桌協仍堅持其做法，副理事長楊正雄向媒體表示，「一切尊重制度，若制度不合時宜就修改，一味迎合主管機關指示，會傷害同仁士氣。」而據桌協官網公布的資料，桌球協會一年獲得體育署及國訓中心超過9000萬元的補助款，如今因這件事鬧翻被體育署暫停補助，有可能會讓更多選手受到影響。
據《TSNA》報導，楊正雄受訪時表示：將召開理事會回應，由參與選訓委員會的委員，向理事們報告整件事情的經過。並感謝國家給選手們黃金計畫的補助，但既然拿了補助，就要以國家賽事為主，不然對沒拿到補助的選手不公平。
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