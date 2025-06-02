陳其邁「力挺伊恬出賽」 籲桌協好好檢討、請體育署主持公道

17歲桌球女將葉伊恬原本受邀參加世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，遭到桌協以賽事撞期為由取消資格。高雄市長陳其邁晚間臉書發文說，葉伊恬小學為學桌球從新竹轉學來高雄，是高雄的選手，請體育署主持公道，也呼籲桌協再做考量、好好檢討，優先考量選手權益。

陳其邁表達「力挺伊恬出賽」立場。他指出，17歲葉伊恬是高雄的選手，小學時為投身桌球教父莊智淵門下，從新竹轉學到高雄就讀九如國小、鼓山高中國中部。葉目前是鼓山高中二年級生，近年已3度取得成人國手資格，世界排名屢創新高。

陳其邁說，協會因選手而存在，應為選手服務、作為後盾。但桌球協會擅自取消葉伊恬參加美國大滿貫賽的參賽資格，不願和選手溝通、從選手角度做思考，不僅對選手非常不公平，也傷害選手的努力。

「我們支持伊恬爭取自己出賽的權益。」陳其邁強調，此事請體育署主持公道，也呼籲桌協應該要再做考量，好好檢討這件事情，要能從選手權益出發來考量，出席國際賽事比賽的權利。