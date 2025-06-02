快訊

富爸爸作者籲買白銀：別說我沒警告 「股債房」史上最大崩盤將至

王文洋包養學生妹！小40歲「沒有性經驗」驚人內幕曝光

否認搭公務車喬事！蔡清祥澄清都在立院 黃國昌將偕同檢舉人提交事證

陳其邁「力挺伊恬出賽」 籲桌協好好檢討、請體育署主持公道

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁認為，桌協擅自取消葉伊恬參賽資格，未從選手角度思考，不僅對選手不公平，也傷害選手的努力。圖／本報資料照
高雄市長陳其邁認為，桌協擅自取消葉伊恬參賽資格，未從選手角度思考，不僅對選手不公平，也傷害選手的努力。圖／本報資料照

17歲桌球女將葉伊恬原本受邀參加世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，遭到桌協以賽事撞期為由取消資格。高雄市長陳其邁晚間臉書發文說，葉伊恬小學為學桌球從新竹轉學來高雄，是高雄的選手，請體育署主持公道，也呼籲桌協再做考量、好好檢討，優先考量選手權益。

陳其邁表達「力挺伊恬出賽」立場。他指出，17歲葉伊恬是高雄的選手，小學時為投身桌球教父莊智淵門下，從新竹轉學到高雄就讀九如國小、鼓山高中國中部。葉目前是鼓山高中二年級生，近年已3度取得成人國手資格，世界排名屢創新高。

陳其邁說，協會因選手而存在，應為選手服務、作為後盾。但桌球協會擅自取消葉伊恬參加美國大滿貫賽的參賽資格，不願和選手溝通、從選手角度做思考，不僅對選手非常不公平，也傷害選手的努力。

「我們支持伊恬爭取自己出賽的權益。」陳其邁強調，此事請體育署主持公道，也呼籲桌協應該要再做考量，好好檢討這件事情，要能從選手權益出發來考量，出席國際賽事比賽的權利。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

體育署 莊智淵 大聯盟

延伸閱讀

【重磅快評】盧秀燕批州官放火 陳其邁送台電火把？

影／談初選陳其邁讚檯面人選「有風度」 議長補槍：現任也要

高雄國際龍舟賽登場 陳其邁賽前嗆聲美國實力「SOSO」

2026高雄市長綠營初選露契機 陳其邁能說了算嗎？

相關新聞

桌球／取消葉伊恬大滿貫參賽 桌協仍未道歉僅發聲明：虛心檢討

針對桌協取消17歲小將葉伊恬美國大滿貫賽參賽資格，桌協今天下午繼續發聲明，「有關取消葉伊恬選手參加美國大滿貫一事，對於各界的批評指教，本會當虛心檢討。並將於近日內同時召開臨時理事會及選訓委員會，俟後再

桌球／葉伊恬事件桌協仍未認錯 體育署長鄭世忠：選手只是要一個道歉

桌球女將葉伊恬原定7月參加WTT美國大滿貫賽，卻遭中華桌球協會取消參賽資格，體育署長鄭世忠今天出席立法院會議前表示，體育...

桌球／桌協撤葉伊恬大滿貫參賽權 體育署暫停補助！莊智淵發聲了

年僅17歲的桌球新星葉伊恬，原受邀參加7月登場的WTT美國大滿貫賽，卻遭中華民國桌球協會以「黃金計畫選手不應缺席國家隊賽事」為由，強硬取消參賽資格。即便葉伊恬後來同意同時參加亞洲青少年桌球錦標賽，桌協

桌球／非首次！莊智淵向署長求助信 透露高承睿也曾經沒去成滿貫賽

年僅17歲的女子桌球新星葉伊恬，原受邀參加7月登場的WTT美國大滿貫賽，卻遭中華民國桌球協會以「黃金計畫選手不應缺席國家隊賽事」為由，強硬取消參賽資格。即便葉伊恬後來同意同時參加亞洲青少年桌球錦標賽，

巴黎聖日耳曼的榮耀變調：PSG歐冠奪冠慶祝活動卻成暴動，已知2死192傷

巴黎聖日耳曼（PSG）於5月31日的歐冠決賽5：0大勝國際米蘭（Inter Milan），贏得隊史首座歐冠冠軍——PSG是卡達體育投資公司在2011年入主，為追求暱稱「大耳朵盃」的歐冠冠軍，十多年來為球隊投資14億歐元，曾經簽下內馬爾、姆巴佩、梅西、伊布等超級巨星，卻始終未能如願，直到2024-25賽季PSG絕對核心姆巴佩離隊，卻反而圓夢。然而這場勝利卻讓巴黎滿地焦土，街頭上的瘋狂慶祝卻演變成暴動，人們四處扔擲煙火和照明彈、焚燒汽車；截至6月1日上午，已造成2人死亡、192人受傷、264輛汽車被燒毀，有559人被捕，其中491人在巴黎。

陳其邁「力挺伊恬出賽」 籲桌協好好檢討、請體育署主持公道

17歲桌球女將葉伊恬原本受邀參加世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，遭到桌協以賽事撞期為由取消資格。高雄市長陳其邁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。