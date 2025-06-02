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桌球／非首次！莊智淵向署長求助信 透露高承睿也曾經沒去成滿貫賽

聯合新聞網／ 綜合報導
桌球男雙組合林昀儒、高承睿（左）日前在世錦賽奪銀，帶著榮耀回國，莊智淵透露3年前高承睿也曾被桌協因素未參加大滿貫賽。中央社
桌球男雙組合林昀儒、高承睿（左）日前在世錦賽奪銀，帶著榮耀回國，莊智淵透露3年前高承睿也曾被桌協因素未參加大滿貫賽。中央社

年僅17歲的女子桌球新星葉伊恬，原受邀參加7月登場的WTT美國大滿貫賽，卻遭中華民國桌球協會以「黃金計畫選手不應缺席國家隊賽事」為由，強硬取消參賽資格。即便葉伊恬後來同意同時參加亞洲青少年桌球錦標賽，桌協仍不讓步，引發體育界與輿論譁然；然而據媒體報導，莊智淵向體育署鄭世忠署長投遞的求助信中，也指出另一個子弟兵高承睿，3年前也曾因桌協因素，未能參加WTT滿貫賽。

現年20歲的高承睿，綽號「柚子」，接受莊智淵的訓練，於五年前嶄露頭角，如今成績更加進步，日前與林昀儒成男雙組合，勇奪世錦賽銀牌佳績，為2028年洛杉磯奧運奪牌打下基礎。

據《EBC東森新聞》報導，針對葉伊恬之事，莊智淵寫信給體育署長鄭世忠求助，主要也是為了讓葉伊恬為奧運參賽爭取積分，所以才會選擇放棄亞青賽，莊智淵還提出，3年前高承睿也沒去成滿貫賽，這次不能再像上次一樣不發聲。

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體育 鄭世忠 柚子 奧運

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