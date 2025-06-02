桌球／非首次！莊智淵向署長求助信 透露高承睿也曾經沒去成滿貫賽

巴黎聖日耳曼（PSG）於5月31日的歐冠決賽5：0大勝國際米蘭（Inter Milan），贏得隊史首座歐冠冠軍——PSG是卡達體育投資公司在2011年入主，為追求暱稱「大耳朵盃」的歐冠冠軍，十多年來為球隊投資14億歐元，曾經簽下內馬爾、姆巴佩、梅西、伊布等超級巨星，卻始終未能如願，直到2024-25賽季PSG絕對核心姆巴佩離隊，卻反而圓夢。然而這場勝利卻讓巴黎滿地焦土，街頭上的瘋狂慶祝卻演變成暴動，人們四處扔擲煙火和照明彈、焚燒汽車；截至6月1日上午，已造成2人死亡、192人受傷、264輛汽車被燒毀，有559人被捕，其中491人在巴黎。

2025-06-01 21:25