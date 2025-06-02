葉伊恬事件張廖萬堅發聲 桌協未改善恐撤秘書長職

桌球女將葉伊恬原定7月參加WTT美國大滿貫賽，卻遭中華桌球協會以亞青賽撞期為由取消參賽資格。對此，教育部次長張廖萬堅表示，以保障選手權益為優先，「選手的最佳利益即國家的最大利益」，要求桌協對外說明事件經過並道歉，若未如期改善恐撤免協會秘書長。

張廖萬堅說明，體育署在接獲陳情後，昨天即聯繫中華民國桌球協會，指出協會於選訓決策過程中，除應要求選手履行參加亞洲青少年桌球錦標賽的義務外，更應尊重並協助選手參與WTT美國大滿貫賽的意願，不應逕自代表選手回絕主辦單位之邀請，侵害選手參與國際賽的權益。

張廖萬堅表示，此案已造成選手實質參賽權益受損，協會管理階層對外說明態度消極，並未積極回應社會輿論的關切，嚴重損及協會的專業治理形象。教育部除透過體育署要求桌球協會儘速對外公開說明事件經過，並就處理不當部分向選手道歉，也應好好對外說明負起應有責任，切勿避重就輕轉移焦點。

張廖萬堅說，體育署除於今日正式發函，警告及暫停選手培訓及參賽之外之各項補助經費，並要求桌協公開致歉外，如果未如期改善，教育部支持體育署依國民體育法第43條規定，撤免協會秘書長，重整桌協運作。

張廖萬堅強調，運動部將於今年9月正式成立，協會治理模式亦須同步轉型，相關制度規範與發展路徑應與時俱進，優化選手訓練與參賽的制度環境，提升協會專業運作能力，健全體育體系，回應社會對公平治理與選手權益的高度期待。