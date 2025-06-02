快訊

阿里山公路車輛「墜15米溪谷」翻落擠壓變形 1男子無生命跡象

葉伊恬事件持續延燒...教育部次長發聲 桌協未改善恐撤秘書長職

單趟2100元...基隆直航石垣島渡輪衝擊國旅 觀光署說話了

桌球／葉伊恬事件桌協仍未道歉 體育署先暫停補助

中央社／ 台北2日電
教育部次長張廖萬堅。中央社
教育部次長張廖萬堅。中央社

中華民國桌球協會取消桌球選手葉伊恬WTT美國大滿貫賽參賽資格惹議，教育部發布新聞稿說，教育部體育署今天發函桌協予以警告，並已暫停選手培訓及參賽之外各項補助經費。

根據教育部新聞稿，督導體育署的教育部次長張廖萬堅表示，全案已造成選手實質參賽權益受損，協會管理階層對外說明態度消極，未積極回應社會輿論關切，嚴重損及協會專業治理形象。

他說，教育部透過體育署要求桌協儘速對外公開說明事件經過，並就處理不當部分向選手道歉，也應好好對外說明、負起應有責任，切勿避重就輕轉移焦點。

張廖萬堅表示，體育署已發函桌協，予以警告及暫停選手培訓及參賽之外各項補助經費，並要求公開致歉，如果未如期改善，教育部支持體育署依國民體育法規定，撤免協會秘書長，重整桌協運作。

張廖萬堅表示，優先保障選手權益，「選手的最佳利益即國家的最大利益」，要求體育署落實運動部成立過程中諮詢委員會建議結論，推動各單項協會專業治理。

葉伊恬原本受邀參加世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，桌協以與亞洲青少年桌球錦標賽撞期為由，取消葉伊恬的美國大滿貫賽參賽資格，引發爭議。

教育部表示，體育署接獲陳情後，昨天聯繫桌協，指出協會於選訓決策過程中，除應要求選手履行參加亞洲青少年桌球錦標賽義務，更應尊重並協助選手參與WTT美國大滿貫賽意願，不應逕自代表選手回絕主辦單位邀請，侵害選手參與國際賽權益。

此外，教育部說，為推動體育單項協會專業治理改革，強化改進選訓制度，體育署近年持續引導各運動協會導入以選手為核心參與機制，透過設置選訓輔導委員會，納入具實務經驗基層教練、選手及相關專業人士，實質參與決策諮詢，逐步改變協會過去單向決策、溝通不透明管理文化，建立公開透明、制度化決策程序。

張廖萬堅表示，運動部9月將成立，協會治理模式須同步轉型，相關制度規範與發展路徑應與時俱進，優化選手訓練與參賽制度環境，提升協會專業運作能力，健全體育體系，回應社會對公平治理與選手權益的高度期待。

教育部說，保障所有選手訓練與參賽基本權益是政府推動體育政策核心原則，未來將持續督導各運動單項協會落實「選手為本」治理理念，傾聽基層聲音，調整制度措施，促進協會良善治理與全民運動均衡發展。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

體育署 運動部 國民

延伸閱讀

桌球／取消葉伊恬大滿貫參賽 桌協仍未道歉僅發聲明：虛心檢討

桌球／葉伊恬事件延燒！體育署下通牒要求道歉 重話點名楊正雄

葉伊恬事件延燒 卓揆指示督促各協會「以選手為核心」

桌球／葉伊恬事件桌協仍未認錯 體育署長鄭世忠：選手只是要一個道歉

相關新聞

桌球／取消葉伊恬大滿貫參賽 桌協仍未道歉僅發聲明：虛心檢討

針對桌協取消17歲小將葉伊恬美國大滿貫賽參賽資格，桌協今天下午繼續發聲明，「有關取消葉伊恬選手參加美國大滿貫一事，對於各界的批評指教，本會當虛心檢討。並將於近日內同時召開臨時理事會及選訓委員會，俟後再

桌球／葉伊恬事件桌協仍未認錯 體育署長鄭世忠：選手只是要一個道歉

桌球女將葉伊恬原定7月參加WTT美國大滿貫賽，卻遭中華桌球協會取消參賽資格，體育署長鄭世忠今天出席立法院會議前表示，體育...

桌球／桌協撤葉伊恬大滿貫參賽權 體育署暫停補助！莊智淵發聲了

年僅17歲的桌球新星葉伊恬，原受邀參加7月登場的WTT美國大滿貫賽，卻遭中華民國桌球協會以「黃金計畫選手不應缺席國家隊賽事」為由，強硬取消參賽資格。即便葉伊恬後來同意同時參加亞洲青少年桌球錦標賽，桌協

巴黎聖日耳曼的榮耀變調：PSG歐冠奪冠慶祝活動卻成暴動，已知2死192傷

巴黎聖日耳曼（PSG）於5月31日的歐冠決賽5：0大勝國際米蘭（Inter Milan），贏得隊史首座歐冠冠軍——PSG是卡達體育投資公司在2011年入主，為追求暱稱「大耳朵盃」的歐冠冠軍，十多年來為球隊投資14億歐元，曾經簽下內馬爾、姆巴佩、梅西、伊布等超級巨星，卻始終未能如願，直到2024-25賽季PSG絕對核心姆巴佩離隊，卻反而圓夢。然而這場勝利卻讓巴黎滿地焦土，街頭上的瘋狂慶祝卻演變成暴動，人們四處扔擲煙火和照明彈、焚燒汽車；截至6月1日上午，已造成2人死亡、192人受傷、264輛汽車被燒毀，有559人被捕，其中491人在巴黎。

葉伊恬事件張廖萬堅發聲 桌協未改善恐撤秘書長職

桌球女將葉伊恬原定7月參加WTT美國大滿貫賽，卻遭中華桌球協會以亞青賽撞期為由取消參賽資格。對此，教育部次長張廖萬堅表示...

桌球／葉伊恬事件桌協仍未道歉 體育署先暫停補助

中華民國桌球協會取消桌球選手葉伊恬WTT美國大滿貫賽參賽資格惹議，教育部發布新聞稿說，教育部體育署今天發函桌協予以警告，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。