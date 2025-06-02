2025智生活社區盃公益路跑台中站盛大啟動 用雙腳傳遞愛

全新登場的「2025智生活社區盃公益路跑」將於10月19日（星期日）清晨05:30至中午12:00，在台中市北屯區南興公園盛大登場！本活動結合創新賽道設計與社區凝聚力，打造一場結合運動、公益與城市文化的前所未有運動盛典。

本次賽事特別規劃5公里健康組與10公里活力組／智生活社區團體組三大項目，沿途精心串聯多個城市代表性景點，讓跑者不僅挑戰自我體能，更能感受台中豐富多元的城市風貌。

打卡、追火車、追捷運，一次滿足！

無論選擇5公里或10公里路線，皆可穿梭城市核心，途經人氣打卡地標，並安排獨特「追火車」與「追捷運」橋段，讓參賽者在都會速度與自然綠意中，體驗前所未有的感官饗宴——這不只是路跑，更是一場城市冒險！

10KM活力組路線。主辦單位提供

5KM健康組路線。主辦單位提供

10公里「智生活社區團體組」對抗賽 凝聚社區榮耀時刻！

為推廣社區參與與團隊合作，本屆活動首度推出10公里智生活社區團體組，限智生活APP用戶報名參加，誠摯邀請全台“社區菁英”齊聚一堂，一同爭奪首屆社區冠軍榮耀！

預計招募60隊，每隊由5名選手組成，選手皆須完成10公里賽程，5人完賽時間加總即為團體總成績。比賽精彩刺激，看頭十足！

為提升比賽刺激度，主辦單位特別設立獎金制度，獎勵表現優異隊伍；同時，凡報名社區團體組的隊伍，皆可獲得由SUPERACE獨家設計的限量團報背心，並提供客製社區專屬團名服務，展現團隊精神與社區特色！

賽後嘉年華・智生活市集

活動當天更將舉辦主題野餐活動與豐富舞台演出，參賽者可在賽後主會場放鬆身心，盡情享受融合美食、表演、魔術與抽獎的熱鬧盛典——智生活市集，跑得盡興，也玩得開心！

智生活社區盃公益路跑，不只是跑步，更是一場愛的行動！

本屆賽事將愛心送進台中在地慈善團體，為孤兒與慢飛兒送上實質幫助。凡報名參加者，智生活將為每位參賽者額外捐出500元，用雙腳傳遞溫暖，為社會注入正能量！

2025智生活社區盃公益路跑中相見，一起為健康與愛心而跑，跑出屬於城市與社區的榮耀篇章！

活動報名詳情：https://bao-ming.com/eb/content/6553

活動日期：2025年10月19日，星期日，05:30 ~ 12 : 00

活動地點：台中市北屯區 南興公園

參與十公里智生活社區團體組報名好禮資訊。主辦單位提供

參與十公里活力組報名好禮資訊。主辦單位提供