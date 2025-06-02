桌球／取消葉伊恬大滿貫參賽 桌協仍未道歉僅發聲明：虛心檢討

針對桌協取消17歲小將葉伊恬美國大滿貫賽參賽資格，桌協今天下午繼續發聲明，「有關取消葉伊恬選手參加美國大滿貫一事，對於各界的批評指教，本會當虛心檢討。並將於近日內同時召開臨時理事會及選訓委員會，俟後再將會議結論陳報體育署長官及向社會大衆說明。」

有關葉伊恬之事，桌球自5月31日發出聲明之後，引起各界炸鍋，於昨天體育署決定要出處分，桌協乃不願出面說明，早上先發署長來信：

秘書長 體育署給您「一天」的時間限期改善， 並且盼望您真誠公開向選手教練道歉。 請慎重考慮。 新世代運動管理已經自蔡總統時代開始多年， 若桌球協會從理事到管理階層至今仍無法真正理解什麼是以選手為核心的良善治理思維， 那麼建議集體退出，體育署不再支持貴會， 請讓更能夠與新世代選手教練溝通共識的理事與秘書處成員接手。

下午再發簡短聲明，不願對外界做講解，只是想透過臨時理事會及選訓委員會去解決此事，但召開日期未定。