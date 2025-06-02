桌球選手遭取消大滿貫賽事 卓揆指示積極明快處理
有關我國桌球選手葉伊恬遭取消美國大滿貫參賽資格一事，行政院發言人李慧芝2日轉述，行政院長卓榮泰聞訊相當關切，並指示體育署積極明快處理，協助選手與教練保障參賽權益。
李慧芝表示，體育署在接獲陳情後，於1日發布聲明，卓院長也指示後續應保障所有選手的訓練及參賽等權益，請教育部及體育署督促各單項協會，務必以選手為核心，傾聽選手與教練的心聲。
李慧芝強調，運動部即將於9月成立，社會抱持高度期待，也非常關注全國各運動單項協會的良善治理，卓榮泰日前已指示，隨著運動部的成立，對於各單項協會發展與良善治理相關辦法要同步跟上，建立有利於訓練和比賽的運動環境，促進運動協會發展與良善治理，推廣全民運動。
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