桌球／葉伊恬事件桌協仍未認錯 體育署長鄭世忠：選手只是要一個道歉

桌球女將葉伊恬原定7月參加WTT美國大滿貫賽，卻遭中華桌球協會取消參賽資格，體育署長鄭世忠今天出席立法院會議前表示，體育署已經下達最後通牒，桌協仍不願接受以選手為核心思維、不願認錯，希望桌協副理事長楊正雄思考要把協會帶向何方。

鄭世忠今天列席說明運動彩券發行條例部分條文修正草案，會前針對葉伊恬事件提出看法，強調體育署花了一整天時間告訴桌協，問題不在做出這些決定，而是不願和選手溝通、傾聽他們的聲音。

桌協以亞青賽撞期為由，取消葉伊恬參加WTT美國大滿貫賽，體育署昨天發出聲明，要求桌協秘書處應該公開說明事件經過，並發表道歉聲明，負起應有的責任；今天也發函暫停桌協所有補助款，並限期改善公開致歉，否則將依國體法第43條撤免秘書長。

鄭世忠表示，協會組織是為了服務選手，若無選手就沒有存在的必要，明年3月各單項協會都要選舉，希望桌協所有會員、理事慎重思考，要把協會交給什麼樣的人，體育署也會徹查有沒有異常會員增加，絕不容許人頭會員發生。

鄭世忠指出，從未遇到協會在政府耐心提醒下，依然不願認錯，桌協秘書長可能認為選手帶比賽過程銜接會有狀況，但應溝通而非直接拒絕；希望桌協認真思考，選手的要求很簡單，只是秘書長一個道歉。

葉伊恬事件愈演愈烈，鄭世忠呼籲桌協會站在選手的角度耐心溝通，這不是很難的事，期盼桌協管理階層慎重考慮要將協會帶到什麼方向。