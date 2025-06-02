快訊

端午後補跌 台股終場下挫344點、台積電跌21元

「沒降息」00919預估配息維持新高0.72元 16號為最後買進日

銘傳大學旁中山北路公車撞路樹釀6傷 消防隊火速馳援

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／葉伊恬事件桌協仍未認錯 體育署長鄭世忠：選手只是要一個道歉

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
桌球女將葉伊恬。圖截自葉伊恬臉書
桌球女將葉伊恬。圖截自葉伊恬臉書

桌球女將葉伊恬原定7月參加WTT美國大滿貫賽，卻遭中華桌球協會取消參賽資格，體育署長鄭世忠今天出席立法院會議前表示，體育署已經下達最後通牒，桌協仍不願接受以選手為核心思維、不願認錯，希望桌協副理事長楊正雄思考要把協會帶向何方。

鄭世忠今天列席說明運動彩券發行條例部分條文修正草案，會前針對葉伊恬事件提出看法，強調體育署花了一整天時間告訴桌協，問題不在做出這些決定，而是不願和選手溝通、傾聽他們的聲音。

桌協以亞青賽撞期為由，取消葉伊恬參加WTT美國大滿貫賽，體育署昨天發出聲明，要求桌協秘書處應該公開說明事件經過，並發表道歉聲明，負起應有的責任；今天也發函暫停桌協所有補助款，並限期改善公開致歉，否則將依國體法第43條撤免秘書長。

鄭世忠表示，協會組織是為了服務選手，若無選手就沒有存在的必要，明年3月各單項協會都要選舉，希望桌協所有會員、理事慎重思考，要把協會交給什麼樣的人，體育署也會徹查有沒有異常會員增加，絕不容許人頭會員發生。

鄭世忠指出，從未遇到協會在政府耐心提醒下，依然不願認錯，桌協秘書長可能認為選手帶比賽過程銜接會有狀況，但應溝通而非直接拒絕；希望桌協認真思考，選手的要求很簡單，只是秘書長一個道歉。

葉伊恬事件愈演愈烈，鄭世忠呼籲桌協會站在選手的角度耐心溝通，這不是很難的事，期盼桌協管理階層慎重考慮要將協會帶到什麼方向。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

體育署

延伸閱讀

桌球／桌協撤葉伊恬大滿貫參賽權 體育署暫停補助！莊智淵發聲了

桌球／莊智淵子弟兵葉伊恬遭取消WTT參賽權 體育署重罰桌協暫停補助款

桌球／一度拒亞青徵召竟被桌協取消WTT參賽權 葉伊恬家人要求秘書長公開道歉

IPC總會長獲國體大頒名譽博士學位 今晚出席世壯運開幕

相關新聞

桌球／葉伊恬事件桌協仍未認錯 體育署長鄭世忠：選手只是要一個道歉

桌球女將葉伊恬原定7月參加WTT美國大滿貫賽，卻遭中華桌球協會取消參賽資格，體育署長鄭世忠今天出席立法院會議前表示，體育...

桌球／桌協撤葉伊恬大滿貫參賽權 體育署暫停補助！莊智淵發聲了

年僅17歲的桌球新星葉伊恬，原受邀參加7月登場的WTT美國大滿貫賽，卻遭中華民國桌球協會以「黃金計畫選手不應缺席國家隊賽事」為由，強硬取消參賽資格。即便葉伊恬後來同意同時參加亞洲青少年桌球錦標賽，桌協

巴黎聖日耳曼的榮耀變調：PSG歐冠奪冠慶祝活動卻成暴動，已知2死192傷

巴黎聖日耳曼（PSG）於5月31日的歐冠決賽5：0大勝國際米蘭（Inter Milan），贏得隊史首座歐冠冠軍——PSG是卡達體育投資公司在2011年入主，為追求暱稱「大耳朵盃」的歐冠冠軍，十多年來為球隊投資14億歐元，曾經簽下內馬爾、姆巴佩、梅西、伊布等超級巨星，卻始終未能如願，直到2024-25賽季PSG絕對核心姆巴佩離隊，卻反而圓夢。然而這場勝利卻讓巴黎滿地焦土，街頭上的瘋狂慶祝卻演變成暴動，人們四處扔擲煙火和照明彈、焚燒汽車；截至6月1日上午，已造成2人死亡、192人受傷、264輛汽車被燒毀，有559人被捕，其中491人在巴黎。

桌球選手遭取消大滿貫賽事 卓揆指示積極明快處理

有關我國桌球選手葉伊恬遭取消美國大滿貫參賽資格一事，行政院發言人李慧芝2日轉述，行政院長卓榮泰聞訊相當關切，並指示體育署...

桌球／葉伊恬事件延燒！體育署下通牒要求道歉 重話點名楊正雄

針對桌球協會取消台灣新星葉伊恬WTT美國大滿貫賽的參賽資格，教育部體育署長鄭世忠今天受訪時對桌協下最後通牒，要以選手考量...

桌球／莊智淵子弟兵葉伊恬遭取消WTT參賽權 體育署重罰桌協暫停補助款

針對台灣桌球新星葉伊恬原本受邀參加7月登場的WTT美國大滿貫賽，沒想到參賽資格遭到桌球協會取消，針對此事，體育署今天下午發出聲明如下： 有關莊智淵教練陳情所屬葉伊恬選手參賽權益受損案，體育署接獲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。