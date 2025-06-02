桌球／桌協撤葉伊恬大滿貫參賽權 體育署暫停補助！莊智淵發聲了

年僅17歲的桌球新星葉伊恬，原受邀參加7月登場的WTT美國大滿貫賽，卻遭中華民國桌球協會以「黃金計畫選手不應缺席國家隊賽事」為由，強硬取消參賽資格。即便葉伊恬後來同意同時參加亞洲青少年桌球錦標賽，桌協仍不讓步，引發體育界與輿論譁然。

對此，體育署於6月1日正式發表聲明，嚴厲譴責桌協損害選手參賽權益，要求桌協秘書處對事件經過公開說明並道歉，並預告將於2日發函，全面暫停對桌協的補助款，若未能限期改善並公開致歉，將依法依《國民體育法》第43條撤免秘書長職務。

事件延燒之際，葉伊恬的教練、素有「桌球教父」之稱的莊智淵，也在1日晚間透過臉書發表公開信，感謝體育署長鄭世忠積極了解事件始末，並表達對選手權益的重視與捍衛。

莊智淵指出，此次事件反映出選訓制度與協會管理上存在結構性問題，應持續推動制度透明化與治理架構優化。

他表示：「改革需要決心，也需要穩定的基礎。」並呼籲體育署在推動改革的同時，也能審慎考量基層選手與訓練環境的實際需求，盡可能保留原有對協會的補助資源，避免因個別失職行為而波及整體訓練體系，損害更多選手權益。

莊智淵強調：「盼望我們能共同守護台灣桌球，乃至整體體育環境的未來，讓制度更健全、環境更公平，也讓選手更有希望。」

此事件也突顯出運動協會在選手管理與國際賽事安排中的決策透明度與溝通機制亟待改革。隨著體育署正式介入並展開懲處行動，外界期待桌協能落實檢討與改革，還給選手一個公平、透明的競技環境。