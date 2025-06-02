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桌球／葉伊恬事件延燒！體育署下通牒要求道歉 重話點名楊正雄

中央社／ 台北2日電
台灣桌球小將葉伊恬。中央社提供
台灣桌球小將葉伊恬。中央社提供

針對桌球協會取消台灣新星葉伊恬WTT美國大滿貫賽的參賽資格，教育部體育署長鄭世忠今天受訪時對桌協下最後通牒，要以選手考量做溝通，也說桌協不認錯，並點名桌協副理事長楊正雄，請楊正雄思考要把桌球協會帶向何方。

台灣17歲桌球女將葉伊恬原本受邀參加世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，沒想到參賽資格遭到中華民國桌球協會取消。桌協5月31日聲明指出，亞洲青少年桌球錦標賽、美國大滿貫賽兩項賽事撞期，「以國家榮譽優先考量，取消選手參加大滿貫是不得已之決定」。

對此，體育署6月1日透過聲明要求桌協秘書處必須發表道歉聲明，同時將於2日發函暫停所有補助款，甚至不排除依法撤免秘書長。

立法院教育及文化、財政委員會聯席會議今天併案審查行政院及朝野立委所提運動彩券發行條例部分條文修正草案，鄭世忠等人列席說明，並於會前接受媒體聯訪，說明上述議題。

鄭世忠受訪時先說「一個桌球選手要一個秘書長的道歉這麼困難，有這麼困難」，也表示各界都曉得，協會做艱難決策時，難免會覺得不容易，但他總是告訴體育署人員及協會夥伴，只要過程中耐心跟選手教練溝通、具體適時拿出解釋及耐心溝通與交涉，只要以選手為核心的思維處理這些事、以選手核心作為最高原則處理所有決策，通常結果會往好方向走。

鄭世忠表示，但是他從來沒有遇到一個協會，在政府耐心提醒下，依然不願意接受以選手為核心的思維、依然不願意認錯，在處理這件事情上，桌協秘書長可能會認為選手在比賽過程的銜接，會有些狀況，但絕對不應該漠視選手的聲音，「你可以溝通，而不是直接拒絕」。

鄭世忠指出，體育署已下最後通牒，昨天也花一整天時間告訴他們（協會），問題不在做這些決定，真正問題是在於不願意跟選手溝通、不願意傾聽選手聲音，拒絕以選手為核心思維做決策，這就是為何過去這一、二年來，部分協會出現犧牲選手權益的案例出現。

鄭世忠說，其他協會都願意傾聽、改正，而9成以上的協會，在執政黨執政的這9年以來都已慢慢導正、去服務選手，他也跟協會說，如果沒有選手的存在，就沒有這些協會組織存在的必要，因為這些協會組織的存在，是為了要服務選手。

鄭世忠表示，他希望一天、24小時的時間，桌球協會能夠認真思考，選手的要求很簡單，只是秘書長一個道歉，他也點名掌控桌球協會30多年的副理事長楊正雄，在楊正雄主導下，桌球協會不辦國際賽、選訓思維一直出問題、總是建議不適任的人來擔任國家隊教練，「我希望你認真思考，你要把桌球協會帶向何方」。

鄭世忠說，明年3月所有協會要進行選舉，他希望桌球協會所有會員及理事慎重思考，要把協會交在什麼樣的人手上，而體育署最近也會徹查，在這幾個月有異常會員增加情況，絕對不容許人頭會員發生，倘若想要透過人頭會員主導選舉的人，不要奢望體育署會同意用通訊投票做這件事情。

鄭世忠呼籲，桌球協會要站在選手的角度，時代已經在變，要以選手考量耐心溝通，這不是一件很難的事情，希望各位看看桌球協會目前的心態，期盼桌球協會管理階層能認真地慎重考慮，要將桌球協會帶向何處。

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體育 鄭世忠 溝通

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