網球／曾俊欣ATP挑戰賽衛冕成功 賽前就有贏球熟悉感

台灣「網球一哥」曾俊欣，今天在ATP挑戰賽維成薩站的男單冠軍賽，以6比3、6比4如願衛冕成功；他在賽後笑說，剛到場地就有贏球的熟悉感。

世界排名94名的台灣「網球一哥」曾俊欣，本週征戰在義大利舉行的世界職業網球協會（ATP）挑戰賽維成薩（Vicenza）站，榮膺男單頭號種子的他一路過關斬將挺進冠軍賽，今天與第6種子的奧地利好手紐邁爾（Lukas Neumayer）正面交鋒，尋求衛冕成功。

此役首盤曾俊欣率先完成破發，僅花36分鐘就先以6比3先馳得盤；加上次盤延續火燙手感，兩度上演破發情況下，手握5比1領先，雖然錯失2個冠軍點，隨後又未能守住發球局，導致戰況陷入膠著，所幸曾俊欣穩住陣腳，最後順利保發成功，以6比4確定完成衛冕。

生涯本季首座ATP挑戰賽的男單冠軍，同時是生涯第6座，曾俊欣賽後接受訪問時表示，剛到賽場就有一種贏球熟悉感，加上賽事總監賽前告訴他這站會拿冠軍，更堅定必須奪冠決心，「很高興能在這站完成2連霸」。

曾俊欣自評，算是本季發揮水準最穩定一週，他認為與上半年參加很多大比賽磨練經驗有關，刺激自己變成更具侵略性選手，並感謝一直以來支持的家人、朋友，「今年再突破個人最佳排名」。