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桌球／莊智淵子弟兵葉伊恬遭取消WTT參賽權 體育署重罰桌協暫停補助款
針對台灣桌球新星葉伊恬原本受邀參加7月登場的WTT美國大滿貫賽，沒想到參賽資格遭到桌球協會取消，針對此事，體育署今天下午發出聲明如下：
有關莊智淵教練陳情所屬葉伊恬選手參賽權益受損案，體育署接獲陳情後，隨即致電桌球協會進行了解。
本署也向桌球協會指出在處理這樣的決策時，除了要求選手負起參賽亞青的義務，應該傾聽選手接續參加美國大滿貫的意願，並加以協助，不應直接代選手回絕WTT（世界桌球職業聯盟）的邀請。
如今傷害已經造成，而桌協管理階層處理聲明的態度更引起社會批評，損及協會形象。
本署要求協會秘書處應該公開說明事件經過，並發表道歉聲明，負起應有的責任。本署將於週一發函暫停桌球協會所有補助款，並限期改善公開致歉，否則本署將依國體法第43條撤免秘書長。
今年初體育署鄭世忠署長即邀請莊智淵加入訓輔委員，就是希望讓協會在選訓決策能更爲基層選手教練著想，而不應存在舊式管理思維心態處事。
運動部即將成立，各界均非常重視協會的治理，未來改革的重點之一，即是強化「利害關係人的參與」，例如年初本署邀請莊智淵進入選訓體系，希望透過體育署賦予的督促權力，進行選訓制度與決策的改革整頓，不容許協會再次發生侵害選手的案例。
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