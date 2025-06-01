桌球／大陸國家隊現轉折？奧運冠軍樊振東加盟德甲聯賽引熱議

德甲聯賽薩爾布呂肯桌球甲級俱樂部1日宣布，奧運冠軍、大陸桌球國手樊振東加盟。這也意味新賽季，樊振東將代表俱樂部徵戰乒乓球德甲聯賽。大陸曾經的球王、大滿貫得主樊振東此舉也引起大陸網內熱議。

正當近日樊振東在社交媒體發布觀賽歐冠的照片時，德國桌球甲級聯賽FC薩爾布呂肯乒乓球俱樂部官方發布前述消息，震驚大陸桌球圈。樊振東表示，「我真的很期待在薩爾布呂肯和德甲的新挑戰，體驗新的環境——並與球隊一起贏得更多的勝利。」

紅星新聞報導，球隊體育總監埃爾文·伯格透露，十天前樊振東「主動」聯繫了俱樂部，表達了希望在歐洲徵戰一個賽季的想法。他表示，樊振東不會參加薩爾布呂肯的所有比賽，但會代表俱樂部參加德甲和歐冠的比賽。

事實上，在2019年，薩爾布呂肯便邀請中國球員尚坤加盟球隊，後者正是樊振東上海隊的隊友。同時，上賽季也有桌球隊員前往德甲參賽，彼時林高遠便代表德甲豪門穆爾豪斯俱樂部徵戰2024-2025賽季乒乓球歐冠聯賽。

而樊振東加盟德甲此刻引起大陸網友正反議論，負面看待者認為，這也意味樊振東到2026年6月無法效力大陸國家隊，甚至之後影響與大陸隊友合作默契；也有觀點認為，在大陸桌球成績不佳同時，應該留在國內效力，而不是出國競賽...

但有更多正面聲音看待，認為這代表大陸選手出國征戰，對樊振東跨國合作表示看好，並期待能帶動更多桌球交流；有網友觀點認為樊振東去歐洲打球是下一盤大棋，這幾年歐洲桌球進步很快，像奧恰洛夫、波爾這些高手都曾打敗過中國隊。

樊振東去德國薩爾布呂肯俱樂部，就能近距離觀察歐洲頂尖選手的技術特點，能給中國桌球找新辦法來對付歐洲的打法；也有觀點認為也可能成為大陸桌球走向職業化的一個重要轉折點。未來能看到一個更加開放、更有活力的桌球世界。

樊振東與馬龍是桌球史上僅有的兩位集奧運會、世錦賽、世界盃、亞運會、亞錦賽、亞洲盃、巡迴賽總決賽、中國全運會及全錦賽單打冠軍於一身的「超級全滿貫」男子選手。

近年，大陸桌球發展陷入瓶頸，除了部分選手在國際賽失利之外，一方面大陸跊球飯圈批評文化長期困擾選手，同時網路上也有傳聞認為國乓拉幫結派、勾心鬥角等傳聞，對於選手發展空間有限。

樊振東加盟德甲 中國乒協表態支持

【中央社／1日電】

中國桌球選手樊振東加盟德甲，消息一出衝上微博熱搜。中國乒協今天表示，支持樊振東加盟德甲，全力保障他保持良好競技水準。

據陸媒澎湃新聞，1日德甲薩爾布呂肯俱樂部通過社交媒體宣布樊振東加盟該俱樂部，參與2025-2026賽季德國乒乓球甲級聯賽和歐洲冠軍聯賽。

球隊經理巴魯瓦如此描述簽約的過程，「一切來得太突然又太迅速，直到現在我們仍不敢百分百確信。但這已成現實。樊振東將為我們而戰。這不僅是競技層面的里程碑，更是我們俱樂部乃至整個德國及歐洲乒壇的重大時刻」。

中國乒協表示理解和尊重運動員本人意願，並將全力支持和保障他保持良好競技水準，為桌球事業再創輝煌。

中國網友對樊振東的最新去向持樂觀態度，表示「走出國門、振興國球」、「不管是為了錢還是為了事業，都支持小胖（指樊振東）」。

不過也有人認為樊振東是軍人出身，「卻去外國效力，不理解」、「張繼科都沒有接受外國的邀約，而選擇在國內教孩子學乒乓球。樊振東再委屈，也不應該帶著中國技術去培養外國人」。