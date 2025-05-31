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田徑亞錦賽／中華隊1銀4銅作收 臨時組軍男子400接力隊差點奪牌

聯合報／ 特派記者黃顯祐／南韓龜尾即時報導
中華隊最後大合照。圖／中華田徑協會提供
中華隊最後大合照。圖／中華田徑協會提供

在南韓龜尾進行的亞洲田徑錦標賽今天落幕，中華隊最後一天靠林仲威在男子400公尺跨欄奪銅，本屆比賽累積1銀4銅，與賽前評估的5面獎牌相同，遺憾是缺「金」，也中斷連續4屆奪金的紀錄，但年輕選手披銀奪銅，代表著青年好手銜接，為國內田徑界注入新血。

中華隊今天只有兩項決賽，除了林仲威高水準演出，昨晚臨時湊足的男子400公尺接力隊，在昨天跑完400公尺跨欄預賽的陳建榮加入後，與魏泰陞、黃左軍、李允辰順利交接棒跑出40秒15的成績，在中國大陸、新加坡隊交接棒出錯被取消資格的情況下，排名第四，差點站上頒獎台。

原本10隊參賽男子400公尺接力在預賽就狀況連連，最後決賽只有7隊與會，中華隊在今天決賽險勝印尼隊，但因中國大陸、新加坡隊被取消資格，中華隊排名可以提升到第四。雖獲第四名，但與前三名南韓隊38秒49、泰國隊38秒78、香港隊39秒10有段差距。

陳建榮表示，他昨天很早就睡了，今天早上起床才看到要加入接力隊，「我昨天睡前有心理準備，可能要參加決賽，今天沒想那麼多，全力以赴。」他擔任第一棒，他說：「我是400公尺欄架的選手，跑第一棒的彎道沒有問題。」陳建榮是因林柏勳昨天預賽受傷才加入，第四棒李允辰因楊俊瀚受傷退賽替補，昨天有參加預賽。

中華隊5名奪牌選手最年輕女子鉛球銅牌江靜緣只有18歲，今天掛銅的林仲威21歲，女子七項銅牌陳彩娟24歲，男子跳遠銀牌林昱堂25歲，女子鏈球銅牌余雅倩26歲，明年亞運及兩年後的亞錦賽，都將是我國奪牌的希望。

中華田徑協會秘書長王景成表示，他自2005年接任秘書長後，經歷10屆亞錦賽，這次5面獎牌是第二多，僅次於2015年武漢亞錦賽1金4銀1銅的6面獎牌，「但在亞洲舞台，爭金的難度相當高，繼續努力。」

林仲威獲得銅牌（右），由亞洲田徑總會獨立理事、中華田徑協會秘書長王景成頒獎。圖／中華田徑協會提供
林仲威獲得銅牌（右），由亞洲田徑總會獨立理事、中華田徑協會秘書長王景成頒獎。圖／中華田徑協會提供
臨時組軍男子400公尺接力隊李允辰（左起）、黃左軍、魏泰陞及陳建榮。圖／中華田徑協會提供
臨時組軍男子400公尺接力隊李允辰（左起）、黃左軍、魏泰陞及陳建榮。圖／中華田徑協會提供

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