新加坡羽賽／化解3賽末點仍輸球 林俊易不敵泰國一哥

我國「左手重砲」林俊易今天在BWF超級750的新加坡羽球公開賽男單4強賽，遭遇世界排名第2名的泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），上演雙方生涯的第6度對決，儘管第二局林俊易一度成功化解對手3個賽末點，但最終仍是以11：21、23：25敗下陣來，無緣爭冠。

還在尋求本季首冠的林俊易，這次新加坡公開賽一路過關斬將，包括擊敗中國大陸名將李詩灃，昨天8強賽則是拍退香港李卓耀，今天的4強賽林俊易更是對上世界排名第2名的昆拉武特，雙方過去5度交手林俊易拿下2勝3敗，包括今年3月的瑞士公開賽就是由林俊易直落二勝出。

不過雙方今天再度碰頭，在首局賽事中昆拉武特在局中就拉開差距，並以21：11先下一城，第二局雙方則是展開拉鋸，比賽前段林俊易一度取得3分領先，但昆拉武特隨後3度逆轉戰局，包括林俊易取得18：15領先後連追4分超前，儘管林俊易隨後再度追平比數，但關鍵時刻卻出現吊球出界的失誤，讓昆拉武特取得第一個賽末點，而林俊易雖然展現韌性三度化解對手賽末點，但最終再發生吊球掛網的失誤，讓昆拉武特以25：23勝出，挺進到冠軍賽，林俊易則止步於4強。