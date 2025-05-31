田徑亞錦賽／卡達好手銀牌失而復得 林仲威400跨欄摘銅

在南韓龜尾市舉行的亞洲田徑錦標賽今天進行最後一天賽程，其中我國男子400公尺跨欄好手林仲威在決賽最後衝刺階段成功超越日本選手，以49秒73的成績奪下銅牌，也是中華隊本屆賽事的第5面獎牌。

本月中才在日本大阪木南道孝記念賽跑出49秒40，登上我國歷年第四傑的林仲威，這次亞錦賽也展現好狀態，昨天在預賽就跑出所有選手最佳的49秒63晉級到決賽。

而今天的決賽，林仲威與生涯最佳成績46秒98的卡達奧運國手桑巴（Abderrahman Samba）分別在第4、5道競速，起跑後林仲威嘗試緊跟桑巴腳步，並希望能在後段衝出佳績，甚至突破個人最佳，而在跨過最後一欄後，他也超越第6道的日本選手，最終以僅次於兩名卡達選手的49秒73的拿下銅牌，金牌則由桑巴以48秒整拿下。

不過在賽事結束後也發生一段插曲，以49秒44第二位抵達終點的卡達選手哈米達（Bassem Hemeida）一度遭判失格，讓林仲威躍居銀牌，但在經過申訴後哈米達也拿回遺失的銀牌，林仲威則是以銅牌作收，賽後談到這個插曲，他則表示，最終能奪牌就好，不管成色如何，畢竟是別人違規狀況。

林仲威（中）與卡達名將桑巴（左2）隔道競速。圖／中華民國田徑協會提供

談到拿下銅牌，林仲威賽後直言有點意外，原本更希望挑戰的是打破個人最佳的49秒40，不過這樣的結果也算是可以接受，談到與桑巴隔道競速，他也表示自己的策略就是在前半段緊咬住桑巴，並希望透過後段的優勢衝出佳績，只可惜最終還是有點爆掉沒能咬住，未能跑出49秒初的成績。

兩年前同樣在南韓舉行的亞青賽，林仲威就以銅牌作收，但之後就陷入受傷成績停滯的低潮，不過今年初前往四川移地訓練後逐漸走出低潮，這次亞錦賽的高強度競爭，更讓他直言跑出生涯最佳的一趟。