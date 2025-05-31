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足球／總統盃男子組決賽台鋼藍1:0力克台電 勇奪150萬冠軍獎金

聯合新聞網／ 綜合報導
台鋼藍奪冠。記者王樹衡／攝影
台鋼藍奪冠。記者王樹衡／攝影

2025年全國總統盃足球錦標賽男子組冠軍戰，今日在國立體育大學由南市台鋼藍、台灣電力進行對抗，最終台鋼藍藉由上半場唯一進球，終場就以1：0取勝，奪下冠軍，並獲得近年來國內足球賽事最高冠軍獎金150萬元，亞軍台電也有75萬元。

台鋼教練表示，今天有看他們比賽，照計劃去執行，上半場有很多機會錯過，造成下半場很難打。每個球員壓力很大，造成球員無法百分之百發揮，這與聯賽有差異。

球員陳威全表示，感謝隊友幫忙，才能讓今天獲勝。總統盃是很好的賽事，對我們磨練是很好的賽事，對國內足球發展有益。

總統盃足球賽台鋼藍(黃)對決台電。記者王樹衡／攝影
總統盃足球賽台鋼藍(黃)對決台電。記者王樹衡／攝影

總統盃足球賽台鋼藍(黃)對決台電。記者王樹衡／攝影
總統盃足球賽台鋼藍(黃)對決台電。記者王樹衡／攝影

總統盃足球賽台鋼藍(黃)對決台電。記者王樹衡／攝影
總統盃足球賽台鋼藍(黃)對決台電。記者王樹衡／攝影

總統盃足球賽台鋼藍(黃)對決台電。記者王樹衡／攝影
總統盃足球賽台鋼藍(黃)對決台電。記者王樹衡／攝影

台鋼藍奪冠。記者王樹衡／攝影
台鋼藍奪冠。記者王樹衡／攝影

台鋼藍奪冠。記者王樹衡／攝影
台鋼藍奪冠。記者王樹衡／攝影

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