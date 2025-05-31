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新加坡羽賽／連兩周止步混雙4強 葉宏蔚與詹又蓁仍創最佳
BWF超級750的新加坡羽球公開賽，近況極佳的我國混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，今天在4強遭遇世界排名第8名的泰國組合保烏拉努科（Dechapol Puavaranukroh）／飄訕攀（Supissara Paewsampran）最終以12：21、12：21直落二敗下陣來，儘管無緣爭冠，但仍創下兩人在超級750賽的最佳成績。
今年上半年歷經合拍磨合陣痛期的葉宏蔚／詹又蓁，在台北羽球公開賽打進到8強賽後，近兩站東南亞賽事都創下佳績，包括上周在超級500的馬來西亞名人賽打進到4強賽，本周超級750的新加坡公開賽也挺進到4強，雙雙創下兩人合拍以來在該層級賽事的最佳成績。
今天4強賽兩人則碰上今年開季狀況火熱的泰國組合保烏拉努科／飄訕攀，兩人今年已經在超級1000的馬來西亞公開賽、超級300的泰國名人賽奪下冠軍，本季已經4度打進到巡迴賽4強賽。
但今天開局葉宏蔚／詹又蓁也打出好表現，開賽就取得8：5領先，不過泰國組合局中打出一波6：0逆轉戰局，並且以21：12先下一城。
第二局泰國組合乘勝追擊，從開賽就一路保持領先，最終僅花30分鐘就以21：12勝出，搶下冠軍賽門票，儘管葉宏蔚／詹又蓁無緣爭冠，但連續兩周都打進到4強賽，表現漸入佳境。
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