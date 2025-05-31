快訊

獨／三峽大車禍肇事老翁今早死亡 被害者家屬反應曝光

技職新路／遍地直升科大成陷阱？新五專恐釀功能性文盲

三峽大車禍再添1死 肇事者余姓老翁今晨不治！醫院曝死因

聽新聞
0:00 / 0:00

林郁婷也受影響？世界拳擊聯盟新規 通過基因性別篩檢才能參賽

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美聯社報導，2024年巴黎奧運阿爾及利亞拳擊金牌得主選手凱莉芙必須接受基因性別篩檢，才能參加由拳擊運動新管理機構主辦的未來賽事。報導提到，凱莉芙在2024巴黎夏季奧運贏得一面金牌，但她和另一位金牌得主、台灣選手林昱婷，皆面臨國際社會的質疑與關注。路透／美聯社
美聯社報導，2024年巴黎奧運阿爾及利亞拳擊金牌得主選手凱莉芙必須接受基因性別篩檢，才能參加由拳擊運動新管理機構主辦的未來賽事。報導提到，凱莉芙在2024巴黎夏季奧運贏得一面金牌，但她和另一位金牌得主、台灣選手林昱婷，皆面臨國際社會的質疑與關注。路透／美聯社

美聯社報導，2024年巴黎奧運阿爾及利亞拳擊金牌得主選手凱莉芙（Imane Khelif）必須接受基因性別篩檢，才能參加由拳擊運動新管理機構主辦的未來賽事。

世界拳擊聯盟（World Boxing）30日宣布，所有運動員皆須接受強制性別檢測，宣布該政策時，特別提及凱莉芙，稱她必須通過篩檢，才能獲准參加任何未來賽事，包括6月在荷蘭舉行的恩荷芬拳擊杯（Eindhoven Box Cup）。

世界拳擊聯盟聲明中指出：「強制檢測的引入將成為『性別、年齡和體重』（Sex, Age and Weight）新政策的一部分，旨在確保所有參賽者的安全，並為男女選手打造公平競爭的環境。」選手所屬的各國協會將負責負責檢測管理，並將結果提交世界拳擊聯盟。

報導提到，凱莉芙在2024巴黎夏季奧運贏得一面金牌，但她和另一位金牌得主、台灣選手林昱婷，皆面臨國際社會的質疑與關注。

奧運拳擊項目的前管理機構、由俄羅斯主導的國際拳擊協會（IBA），聲稱凱莉芙與林昱婷未能通過未明確說明的資格測試，取消了兩人參加該協會主辦的2023年世界錦標賽資格。

IBA因長期劣跡與爭議遭到停權後，國際奧會接手舉辦過去兩屆奧運拳擊賽事，並沿用以往奧運採用的性別資格規則。根據這些標準，凱莉芙和林昱婷均具備參賽資格。

凱莉芙計畫6月赴恩荷芬重返國際賽事，作為她衛冕2028洛杉磯奧運金牌計劃的一部分，但部分拳擊選手及所屬協會已公開反對她的參賽資格。世界拳擊聯盟雖已暫時獲准取代IBA，成為洛杉磯奧運拳擊管理機構，卻面臨來自拳擊選手及所屬協會的巨大壓力，要求制訂性別資格標準。

美聯社指出，世界拳擊組織的這項決定，是奧運性別資格政策動盪時期的最新進展。跨性別選手參與體育運動的議題已成為國際熱點，美國總統川普和其他保守派世界領袖多次對此發表意見。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

金牌 跨性別 巴黎奧運

延伸閱讀

拳擊／吳詩儀發揮身高優勢 泰國拳擊賽晉金牌戰

林郁婷暖心對104歲林友茂喊「有事要叫我」 網狂讚：太溫暖了

民視轉播出包…侯友宜不評論 讚世壯運開幕震撼、歸功團隊

世壯運／「恰恰」彭政閔名字誤植林郁婷 轉播單位出包道歉

相關新聞

林郁婷也受影響？世界拳擊聯盟新規 通過基因性別篩檢才能參賽

美聯社報導，2024年巴黎奧運阿爾及利亞拳擊金牌得主選手凱莉芙（Imane Khelif）必須接受基因性別篩檢，才能參加...

田徑亞錦賽／林仲威400欄拚獎牌 男子400接力湊足F4

在南韓龜尾進行的亞洲田徑錦標賽今天進行最後一天賽程，昨天獎牌大爆發奪得1銀2銅中華隊，今天尚有林仲威在男子400公尺跨欄...

田徑亞錦賽／跳遠「銀」恨 林昱堂：亞運討回

在南韓龜尾進行的亞洲田徑錦標賽，中華隊昨天進帳一銀二銅，在男子跳遠尋求衛冕的林昱堂被中國大陸舒衡最後一跳超越，以八公尺二...

拳擊／吳詩儀發揮身高優勢 泰國拳擊賽晉金牌戰

掌握身高、出拳質量兩大優勢，台灣「拳擊精靈」吳詩儀今天在泰國拳擊公開賽的女子57公斤級通過4強考驗，以3比2驚險晉級金牌...

新加坡羽賽／林俊易拍退李卓耀 4強迎戰泰國一哥

我國「左手重砲」林俊易今天在BWF超級750的新加坡公開賽，於男單8強賽遭遇香港好手李卓耀，最終以21：15、21：13...

田徑亞錦賽／800公尺創生涯次佳 陳彩娟女子七項奪銅

我國田徑女子七項全能好手陳彩娟，今天在南韓龜尾市舉行的田徑亞錦賽中，在壓軸的800公尺賽事跑出生涯次佳成績，最終以總分5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。