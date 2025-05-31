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田徑亞錦賽／林仲威400欄拚獎牌 男子400接力湊足F4

聯合報／ 特派記者黃顯祐／南韓龜尾即時報導
林柏勳拉傷，露出痛苦表情，但奪力完成交接棒。圖／中華田徑協會提供
林柏勳拉傷，露出痛苦表情，但奪力完成交接棒。圖／中華田徑協會提供

在南韓龜尾進行的亞洲田徑錦標賽今天進行最後一天賽程，昨天獎牌大爆發奪得1銀2銅中華隊，今天尚有林仲威在男子400公尺跨欄決賽出賽，男子400公尺接力意外擠進決賽，讓中華隊教練團昨晚為湊足下場選手而大傷腦筋。

中華隊在前四天的比賽目前累積1銀3銅，已接近賽前評估的5面獎牌目標，只是尚缺「金」。林昱堂男子跳遠昨天最後被逆轉，2公分之差披銀，讓中華隊教練團扼腕，負責訓練的教練蔡易達、辜榮輝看得胃翻滾，但也欣喜愛徒走出兩年來的低潮。

林仲威昨天在男子400公尺跨欄預賽神勇，在第三組以49秒63個人最佳成績居分組第一晉級決賽，也是決賽8名選中最好成績。400公尺跨欄臥虎藏龍，卡達、日本、中國大陸選手都有一定實力，林仲威在當地時間下午6點（台灣時間5點）決賽也會全力以赴，尋求再度突破。

原本由「台灣最速男」楊俊瀚領軍的男子400公尺接力隊，因楊俊瀚受傷退出，昨天預賽由三級跳李允辰負責第四棒，不料之前有傷的第二棒林柏勳再度拉傷，但他帶傷完成交接棒，也使得我國以43秒89成績居第一組第三取得決賽資格。男子400公尺接力有10隊報名，與中華隊同組的印度隊被取消資格，斯里蘭卡隊未完賽，預賽第二組的馬來西亞隊也因犯規被取消資格，今天最後一項壓軸的決賽只剩7隊。

林柏勳帶傷奮力將棒子交給第三棒黃左軍，也才有今天決賽，教練易緯鎮說，因接力隊少了預備隊員，決賽接替人員卻有些傷腦筋。經過教練團討論，決定由昨天男子400公尺跨欄預賽未晉級的陳建榮接替林柏勳，與魏泰陞、黃左軍及李允辰合組決賽「F4」。

林仲威（左）今天在男子400公尺跨欄決賽力拚佳績。圖／中華田徑協會提供
林仲威（左）今天在男子400公尺跨欄決賽力拚佳績。圖／中華田徑協會提供

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楊俊瀚 尺跨欄 中華隊

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