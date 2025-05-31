亞錦跳遠銀恨 林昱堂：亞運討回

在南韓龜尾進行的亞洲田徑錦標賽，中華隊昨天進帳一銀二銅，在男子跳遠尋求衛冕的林昱堂被中國大陸舒衡最後一跳超越，以八公尺二十披銀，林昱堂說，以往都是他超越別人，「第一次被逆轉，但看著舒衡最後顯示的成績，心想就輸了，下次討回來」。

中華隊昨天另靠江靜緣在女子鉛球、陳彩娟在女子七項分別奪銅，在亞錦賽進行四天後，累積一銀三銅，今天將進行最後一天。

林昱堂在第四跳八公尺二十，躍居領先，卻被舒衡在第六跳八公尺二二超越，以兩公分之差居次。林昱堂說，他後兩跳有抓到感覺，但因踩板超線，否則成績可以更好。兩年前在曼谷亞錦賽以八公尺四十摘金的林昱堂，近兩年因受傷勢影響，成績沒有維持，但今年水準恢復了，「我覺得訓練各方面步入軌道，明年亞運再討回來」。

江靜緣在女子鉛球則是逆轉奪銅，在第六擲以十七公尺四二超越原本居第三的烏茲別克女將納斯里迪諾，納斯里迪諾第五擲十七公尺○一，第六擲未能更上層樓，讓十八歲首次參賽江靜緣興奮地跳躍。

江靜緣表示，還好有奪牌，「我是在第四擲才抓到感覺，最後一擲有不錯的表現」。教練呂景義說，他對江靜緣是十五年長期訓練計畫，還有八年，成績一定會更好。

陳彩娟則是穩定在前三名，最後一項八百公尺怕被烏茲別克諾爾博耶娃超越，她說，「我準備超認真的，因為我覺得一路走來有太多幫助我的人了，我要以獎牌回報」。她最後以五六○八分奪銅，比完前六項領先諾爾博耶娃一二六分，八百公尺的策略是不能讓她贏十公尺以上。

歷經兩天七項比賽後，陳彩娟沒疲憊感，也是繼馬君萍在一九九八年七項奪銅後，再度在亞錦賽站上頒獎台的「女鐵人」。中華隊領隊吳清標除了頒發奪牌獎金給陳彩娟，另補助她日前在福州移地訓練的經費十萬元。